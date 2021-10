Green Pass, D’Amato: “Con il 90% dei vaccinati si potrà togliere”

Il Green pass presto potrà essere tolto nel Lazio. “Quando si raggiunge il 90% degli over 12 si può rivedere obbligo”, lo indica l’assessore alla salute della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino di oggi. Naturalmente è un auspicio, visto che si tratta di una decisione che va presa dal Governo. Rispetto a ieri, nel bollettino dei casi covid di oggi 17 ottobre nel Lazio c’è un aumento dei positivi. Su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si registrano 288 nuovi casi positivi (+66), 2 i decessi (-3), 307 i ricoverati (+9), 49 le terapie intensive (-1) e 206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%. I casi a Roma città sono a quota 116. Aumentano le somministrazioni grazie al green pass.

Green pass, D’Amato punta sui vaccinati

È una frase che non aveva mai pronunciato finora l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato. La possibilità di togliere il Green pass era un auspicio di molti, soprattutto di coloro che non hanno ancora ricevuto l’iniezione del vaccino anti covid. Ma il 90% dei vaccinati garantirebbe una sicurezza maggior per quanto riguarda la diffusione del virus. Evidentemente rallentata grazie all’effetto dei farmaci, come Pfzier, Moderna e Astrazeneca, contro il coronavirus. Inoltre il Lazio è la prima regione in Italia per numero di persone over 12 vaccinate con almeno una dose.

Covid, i dati del bollettino nelle Asl di Roma

Asl Roma 1 : 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

: 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 2 : 63 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

: 63 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 3 : 21 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

: 21 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 4 : 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso. Asl Roma 5 : 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 6: 55 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I dati nelle province

Nelle province si registrano 76 nuovi casi:

Asl di Frosinone : si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

: si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Latina : si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

: si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Rieti : si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

: si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Viterbo: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.