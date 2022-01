Green Pass, pioggia di controlli ad Anzio: identificate oltre 800 persone

Continuano i controlli serrati nei riguardi delle normative anti-Covid sul litorale del Lazio. Nell’ultima settimana la Polizia di Stato ha identificato oltre 800 persone. Le verifiche amministrative sono state effettuate in 38 esercizi commerciali, su pullman, nelle stazione e altri luoghi più frequentanti. Sono stati multati un uomo e una donna in quanto trovati sprovvisti di Green Pass.

Green Pass: i controlli dell’ultima settimana

Continua la pioggia di controlli nei rispetti del corretto possesso della certificazione verde, necessaria per accedere in numerossissimi luoghi, come previsto dall’ultimo decreto. Oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine anche l’utilizzo di dispositivi per la protezione individuale. Nell’ultima settimana sono state 818 le persone controllate dalla Polizia di Stato. Gli agenti hanno controllato i passeggeri dei treni, e in particolare su uno proveniente da Roma hanno sanzionato due individui, un uomo e una donna, in quanto sprovvisti di Green Pass. Non solo: i controlli hanno battuto a tappeto anche i pullman, le stazioni, le attività commerciali e i bar. Sono stati 38 i locali che hanno subito verifiche da parte della polizia, e questo soltanto tra Anzio e Nettuno. Gli agenti continueranno il loro capillare lavoro anche nei prossimi giorni, coordinandosi con le altre forze dell’ordine.