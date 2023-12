I segreti di bellezza di Nicole Kidman e Demi Moore, donne dall’aspetto senza tempo

Siete curiose di conoscere i segreti di bellezza di Nicole Kidman e Demi Moore? Queste due famosi attrici, nonostante abbiano passato entrambe i sessant’anni, sono ancora di un’immutata bellezza. Il loro fascino è senza tempo. Non è solo una questione di talento e personalità, ma anche di forma fisica smagliante e viso giovane e pelle tonica e luminosa. Quali sono i trucchi per mantenere la loro eterna giovinezza, senza fare un patto con il Diavolo o con il chirurgo plastico? Scopriamolo insieme.

Nicole Kidman e Demi Moore: bellezza senza tempo

Classe 1962 e classe 1967, Nicole Kidman e Demi Moore sembra quasi delle dee dell’Olimpo pronte a farci ricordare di essere soltanto delle comuni mortali. La loro bellezza, i lineamenti del volto e il loro fisico sembrano non essere scalfiti dallo scorrere del tempo. Ma come è possibile? Forse avranno fatto un patto col Diavolo di eterna giovinezza oppure sono clienti fisse del migliore chirurgo plastico del mondo? Nessuna delle due.

In passato l’ex moglie di Tom Cruise ha ammesso di essersi pentita dei ritocchini estetici, mentre l’ex consorte di Bruce Willis invece non ha mai fatto ricorso alla mano del chirurgo estetico. La sua è una bellezza del tutto naturale e una forma fisica frutto di un’attenta alimentazione e di tanto sport.

La beauty routine delle due star

Demi Moore ha sempre ammesso di avere un ottimo patrimonio genetico. Le basta poco insomma per mantenersi in forma, nonostante l’età avanzata e sebbene in passato abbia fatto abuso di alcol e droghe, senza dimenticare i periodi di forte depressione e le delusioni amorose.

L’attrice vive in Colorado, immersa nella natura in un’atmosfera di grande tranquillità che le consente di stare bene con se stessa e rigenerare corpo e mente, senza lo stress delle grandi metropoli e della vita hollywoodiana.

Non fa più le diete massacranti del passato, ma un regime alimentare sano che prevede l’assenza assoluta di alcol e bibite zuccherate. Si allena regolarmente e non trascura mai una corretta idratazione della pelle mattina e sera. Nello specifico fa uso di siero viso, maschera purificante, crema giorno idratante anti-age e crema notte rimpolpante.

Sia lei che Nicole fanno ampio uso di vitamina C e D. Credono fortemente che la bellezza della pelle vada curata sia dall’interno che dall’esterno.

Se invidiate la lunga chioma nera dell’attrice di Striptease dovete sapere che è frutto di prodotti naturali e tante maschere idratanti fai da te. Il consiglio delle due star è di assumere integratori naturali di vitamine per la bellezza di pelle, capelli e unghie, fare allenamento costante e seguire una dieta sana, equilibrata e senza gravi privazioni o sbalzi di peso.