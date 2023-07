Ida di UeD, chi è il marito dell’ex dama del trono over? Svelata la sua identità

Recentemente è stata rivelata l’identità dell’ex marito della famosa Ida Platano. Ida è sicuramente una delle donne più corteggiate del programma “Uomini e Donne”.

Ida Platano, ex dama del trono over di Uomini e Donne, prima di approdare nel famoso programma di Maria De Filippi, era stata sposata. Si può affermare che Ida Platano, è una delle donne più discusse e seguite del celebre programma Uomini e Donne. Ida di Uomini e Donne, è una donna di origini siciliane, con un matrimonio alle spalle e diverse delusioni sentimentali. Non tutti conoscono l’identità del suo ex marito, quindi vi suggerisco di leggere qui di seguito.

L’ex marito di Ida Platano

Circa l’ex marito di Ida Platano, sono trapelate delle notizie da alcune dichiarazioni, che la stessa Platano ha rilasciato tempo fa sui social. L’ex marito di Ida, ovviamente non fa parte del mondo dello spettacolo e nessuno conosce la sua identità. Pare che l’ex marito di Ida Platano si chiami Francesco, un ragazzo conosciuto in età adolescenziale.

Per seguire il suo amato Francesco, Ida decise di sposarlo e seguirlo al Nord, per iniziare una vita assieme. Tuttavia, dopo circa dieci anni di relazione e matrimonio, alla fine Ida e il marito, hanno deciso di separarsi pur mantenendo ottimi rapporti.

Sicuramente l’ex marito, ha rappresentato una storia molto importante per Ida, di cui conserva un ricordo sereno. Pare che il grande amore della bella Ida, sia in realtà il figlio Samuel, avuto da una relazione successiva al suo matrimonio. Circa la relazione da cui è nato il figlio, la bella hairstylist non ha mai voluto dire molto, solo che lei l’ha cresciuto da sola.

Gli ex di Ida Platano

Non si sa molto circa la vita privata di Ida Platano, tranne che in passato è stata sposata. Ida, reduce da un matrimonio fallito, qualche anno fa ha deciso di ritrovare l’amore partecipando al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”.

Ida Platano, volto noto di UeD, da alcuni anni si è resa protagonista di alcune storie d’amore molto discusse sul web. L’affascinante siciliana, all’interno del programma della De Filippi, è stata legata per un po’ di tempo con Riccardo Guarnieri. La storia d’amore tra Ida e Riccardo, sebbene intensa è stata costellata da molti litigi e incomprensioni.

Il suo tormentato legame amoroso con Riccardo, fatti di alti e bassi, alla fine si è concluso nella scorsa stagione in modo definitivo. Dopo la fine della storia con Riccardo, che è durata per un paio di anni, Ida sembra aver finalmente trovato la serenità e l’amore grazie a un altro uomo, Alessandro conosciuto sempre all’interno del noto programma di canale 5. Prima di conoscere e legarsi da Alessandro, Ida è uscita da altre due brevi delusioni, quelle della storia con Diego e con Marcello.

L’attuale compagno di Ida di UeD

Attualmente Ida, nota parrucchiera bresciana, è legata sentimentalmente ad Alessandro Vicinanza, storia che sui social ha scatenato sempre molti commenti. Nella scorsa stagione, la bella Ida Platano, ha preso la decisione di lasciare il programma per viversi al cento per cento la conoscenza col suo Alessandro.

Nella prima fase, la loro conoscenza non sembrava decollare, poi Alessandro si è dichiarato, e i due hanno deciso di fidanzarsi e viversi al di fuori del programma televisivo. La coppia nata a Uomini e donne, formata da Ida e Alessandro, dopo delle iniziali incomprensioni oggi sembra più unita che mai.

I due vivono la loro storia tra Brescia, dove vive lei e Salerno, la città di lui, riuscendo a gestire al meglio la distanza che li divide. La bella coppia, posta spesso foto che li ritrae in vacanza felici e spensierati. A distanza di circa sei mesi dall’inizio della loro frequentazione, pare che vada tutto per il meglio tra Ida e Alessandro, dato che appaiono sempre felici e sorridenti sui social.