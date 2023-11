Ilary Blasi a Sanremo 24, Amadeus l’ha scelta come co-conduttrice

Amadeus ha scelto come co-conduttrice di Sanremo 24 la Regina di Roma: Ilary Blasi. Non è più solo un rumor, bensì quasi una certezza. Grande l’attesa per la prossima edizione del Festival della Musica Italiana. Inizialmente si parlava di Annalisa o Barbara D’Urso ad affiancare il famoso conduttore Amedeo Sebastiani, giunto alla quinta edizione da lui condotta e diretta. Siete curiosi di saperne di più?

Ilary Blasi alla conduzione di Sanremo 24

La super esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato per prima la notizia nelle sue Instagram Stories: Ilary Blasi sarà la co-conduttrice di Amadeus a Sanremo 24. Sembra che siano in corso delle trattative tra la RAI e la showgirl ex moglie di Francesco Totti e che la sua presenza al Festival sia quasi confermato. Del resto negli ultimi giorni la popolarità della conduttrice romana è arrivata (o meglio ritornata) alla stelle, dopo l’uscita il 24 novembre del documentario Unica su Netflix.

Senza dubbio l’ex moglie del capitano della Roma è il personaggio del momento e non si parla altro di lei dovunque, soprattutto a causa del processo in corso per il divorzio con Totti, la storia dei Rolex rubati e le rivelazioni da lei fatte nel docu-film.

Altri spoiler sulla prossima edizione del Festival di Sanremo

La notizia è di oggi: Giovanni Allievi sarà ospite alla prossima edizione del Festival della Musica Italiana. A dare la notizia è stato il direttore artistico nonché conduttore Amadeus. A due anni dall’inizio della sua malattia (un mieloma multiplo) che l’ha costretto ad abbandonare il pianoforte ma non la sua amata musica, Allievi torna in televisione per dare speranza a chi come lui deve affrontare il terribile male.

Sarà la voce di tutti coloro che combattono e non si arrendono alla sofferenza fisica, di chi come lui è guerriero.

Tra le notizie più attese è la lista dei Big che si esibiranno sul palco del Teatro dell’Ariston. Sono da escludere Elodie e Laura Pausini impegnate in tournée e Jovanotti che ha avuto da poco un incidente e non può camminare. Probabilmente vedremo cantare Annalisa, Angelina Mango, Arisa, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Diodato, i The Kolors, Al Bano, Rocco Hunt, La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico e Sangiovanni. Per adesso sono solo supposizioni e rumor, ma potrebbero essere questi i nomi di chi si esibirà sul palco.

Non ci resta che attendere il 3 dicembre quando all’edizione del TG1 delle 13.30 Amadeus rivelerà finalmente i nomi dei cantanti in gara e della sua co-conduttrice. Chissà se Ilary Blasi sarà davvero chiamata a condurre Sanremo 24? Sarebbe un duro colpo per Francesco Totti e un altro scacco matto della famosa showgirl di origini romane.