Ilary Blasi cosa mangia per essere così in forma? Il regime alimentare della presentatrice

Vi siete mai chiesti Ilary Blasi cosa mangia per essere così in forma smagliante alla sua età e dopo tre figli? Il segreto della sua silhouette invidiabile è tutto nell’alimentazione, anche se Madre Natura con lei è sta clemente diciamolo. Quale regime alimentare segue la showgirl più amata d’Italia? Scopriamolo insieme.

Ilary Blasi cosa mangia per avere quel fisico alla sua età?

Dopo tre gravidanze e passati i quarant’anni, molto donne si lamentano di essere fuori forma e di non avere più la bellezza e la tonicità dei loro venticinque anni. Non si può dire lo stesso per la biondissima Ilary Blasi che a 42 anni vanta il corpo di una ventenne.

Sensuale, ammiccante, bellissima, l’ex moglie di Francesco Totti ha tutte le curve al punto giusto e in bellezza supera quasi la figlia Chanel che è nel fiore degli anni (ha da poco compiuto 16 anni). Nelle foto in bikini postate su Instagram la Blasi mostra il fisico di una dea: non ha pancia né fianchi, non ha smagliature né pelle cadente sotto le braccia. Tutte si chiedono come fa ad essere così in forma dopo tre figli e con un divorzio tumultuoso in corso. Il segreto è nella dieta alimentare che segue, ovvero in ciò che Ilary Blasi mangia quotidianamente.

Dieta dell’ex moglie di Francesco Totti

L’essere sposata un ventennio con una stella del calcio italiano ha sicuramente spronato la showgirl a rimanere in forma e curare proprio il aspetto fisico, ma anche a fare sport regolarmente.

La Blasi adora lo yoga e pratica quotidianamente questa disciplina rilassante e tonificante. Ha rivelato di fare anche 40 minuti al giorno di tapis roulant. Persino durante il lockdown, nel cuore dell’emergenza sanitaria, ha continuato ad allenarsi per mantenere la sua forma fisica. A tal scopo allestì una palestra casalinga dotata di ogni attrezzo e comfort nella sua villa all’Eur.

Il segreto della sua silhouette da paura è nello sport, ma soprattutto nell’alimentazione che segue. Non ama mangiare la carne e preferisce il pesce. Non consuma abitualmente carboidrati, ma si concede solo una volta a settimana un bel piatto di pasta condito oppure una saporita pizza del gusto che preferisce (non necessariamente una Margherita o una Marinara).

La Blasi non beve mai birra né soda (bevande zuccherine gassate), ma si concede solo una volta a settimana, solitamente nel weekend, uno Spritz.

Mangia tutti i giorni frutta e verdura di stagione. I suoi pasti sono tre: colazione, pranzo e cena (anche se si concede uno spuntino proteico a metà mattinata). Predilige proteine vegetali e assume integratori di sali minerali. Di tanto in tanto beve drink proteici, ma rigorosamente senza zuccheri.

Viene seguita da un nutrizionista dal quale va a visita ogni tre settimane.