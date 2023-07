In arrivo pioggia e temporali in queste zone, altro che costume e ombrellone

Alcune zone della nostra Penisola, nelle prossime ora saranno attraversate da diversi fenomeni temporaleschi e variazioni climatiche.

Gli ultimi giorno del mese di giugno sono caratterizzati, sopratutto in alcune regioni d’Italia, da una spiccata instabilità. Il fine settimana è sempre un momento molto atteso da tutti, per poter godere del bel tempo da trascorrere all’aria aperta. Si può affermare che il meteo di fine mese è inizi di luglio, non è proprio all’insegna del sole e bel tempo. Pare che secondo gli esperti, molte zone d’Italia saranno colpite da pioggia, vento e maltempo.

Caratteristiche dell’estate 2023

L’estate che stiamo vivendo è di certo molto diversa da quelle precedenti. Ciò che la contraddistingue è sicuramente la grande instabilità. In seguito a una stagione primaverile piuttosto instabile e fresca, il mese di giugno ha seguito lo stesso andamento.

In questi mesi, si sono verificati di frequente fenomeni temporaleschi ma di breve entità. L’estate 2023 secondo i meteorologi sarà sicuramente calda, ma meno di quelle passate. Lo scenario climatico italiano per l’estate 2023, alternerà molto probabilmente giornate d’alta pressione con altre più fresche.

Dopo il primo mese estivo, con temperature nella media e giornate più fresche, l’anticiclone africano a metà mese di luglio farà sentite i suoi effetti. Va detto che le ondate di caldo torrido sopra la media stagionale si concentreranno soprattutto nel mese di agosto.

Va precisato che i vari fenomeni temporaleschi estivi del passato, non erano troppo violenti e preoccupanti. Attualmente, considerata la grande quantità di energia termica presente sul Mar Mediterraneo e del riscaldamento globale, i mutamenti climatici sono diventati sempre più imprevedibili e incisivi.

Previsioni meteo fine giugno

La fine del mese di giugno, secondo quanto hanno reso noto in queste ore gli esperti del settore, è all’insegna del maltempo e instabilità diffusa. La nuova perturbazione atlantica che arriverà in Italia, attraversandola da Nord a Sud, porterà pure un po’ di neve ad alta quota.

Secondo quanto ha dichiarato il responsabile della redazione ilMeteo.it, la nuova perturbazione estiva di fine giugno, avrà vita breve dato che già a partire da domenica ritornerà il bel tempo diffuso.

Le aree occidentali a Nord Italia, saranno colpite da fenomeni temporaleschi, soprattutto nelle Alpi. Pure nelle zone dell’Appennino laziale queste giornate di fine mese saranno interessate da diversi temporali estivi.

Col passare delle ore il maltempo e la nuvolosità, si sposterà verso le zone del Nord Est, mentre nelle regioni a Sud e nelle altre zone centrali il tempo rimarrà per lo più soleggiato. Nelle prime giornate di luglio, si assisterà a una sorta di pausa dell’estate, dato che in alcune regioni per via di un vortice di bassa pressione le condizioni meteo peggioreranno e le temperature si abbasseranno.

Previsioni meteo per luglio e agosto

Nei prossimi mesi di luglio e agosto, pare che le diverse ondate d’instabilità e nuvolosità andranno a dileguarsi, lasciando il posto al caldo torrido e afoso. Inizialmente, le prime giornate del mese di luglio saranno poco stabili.

Si può affermare che fino a metà luglio l’instabilità meteorologica di questi mesi ancora farà sentire i suoi effetti. Dopo la prima metà di luglio, il tempo dovrebbe gradualmente migliorare. Inoltre dopo le prime due settimane circa, si attende un’intensa ondata di caldo torrido che dovrebbe portare le temperature fino ai quaranta gradi nelle isole Maggiori.

Il mese di agosto, invece potrebbe essere caratterizzato da eventi estremi, con nubifragi e violenti fenomeni temporaleschi. Le recenti proiezioni meteo, rivelano che dopo un mese di luglio molto caldo, pure agosto almeno fino alla prima metà del mese sarà piuttosto caldo.

Il mese di agosto, dopo un’estate all’apice a luglio, potrebbe essere caratterizzato da tempo caldo e soleggiato alternato da ondate d’aria più fresca e frequenti temporali. Il mese di agosto da sempre è un mese poco prevedibile, ma in genere il grande caldo sarà smorzato da fenomeni temporaleschi.