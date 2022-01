In che modo le nuove leggi cambieranno il gioco d’azzardo in Italia?

Sembrerebbe di essere proprio sulla strada giusta relativamente alle aspettative sull’anno nuovo ed il gioco d’azzardo in Italia. Per chiunque non lo sapesse ancora, il 2020 aveva visto l’introduzione di tasse aggiuntive sulle scommesse per far fronte alla pandemia e la sua scadenza era proprio la fine del 2021.

Fortunatamente questa scadenza non è stata prorogata e sappiamo anche che non vi saranno costi aggiuntivi nascosti per gli operatori e fornitori nella legge di bilancio dell’anno nuovo approvata agli sgoccioli del 2021. Questo importante cambiamento è stato atteso da molti, nonostante in tanti abbiano deciso di continuare a percorrere la fervida strada del gioco online. Non è stata quindi solo una fase parallela al momento di crisi vissuto, tutt’altro! Le statistiche dimostrano come il gioco online sia tuttora in cima agli interessi degli appassionati giocatori.

D’altra parte, quando ad attenderli vi è il catalogo intero di giochi da casinò, comprensivo di offerte e bonus vantaggiosi, è facile comprendere il perché molti continuino a puntare ai casinò online. Sapevate, ad esempio, che esiste la possibilità di puntare gratuitamente attraverso i free spins? È possibile trovare giri gratuiti qui, un elenco aggiornato dei migliori provider permetterà di comprendere immediatamente quali di essi offrono di più e quali si adattano maggiormente alle proprie esigenze.

Consigliamo di continuare a leggere questo articolo per non perdere tutti i dettagli sulle buone notizie connesse al mercato italiano ed il gioco in questo ricco 2022.

Cosa ci si aspetta dal 2022

Una legge basata su una solida e sostenuta crescita da avvenire nel 2022 è stata presentata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Si confida in un quadro molto positivo, questo anche grazie alla reputazione di Draghi che ha portato incontestabilmente ad un incremento della credibilità nella popolazione italiana, sia per quanto riguarda lo scenario nazionale economico, sia quello politico.

Allo stato attuale e grazie alla situazione prevista per il 2022, l’Italia si trova indubbiamente in una posizione molto favorevole: un target senz’altro molto interessante per gli investitori. Chi desidera percorrere la strada del settore sempre fiorente del gioco d’azzardo, avrà sicuramente di fronte a sé grandi possibilità di successo. Si può effettivamente sostenere che ciò vada a conferma del cambiamento già in atto e di ciò di cui ci si potrà aspettare durante l’anno da poco iniziato.

Il mondo degli investimenti

Proprio a proposito del fronte imprenditoriale, gli investitori hanno un’aspettativa nuovamente positiva nei confronti del mercato dei giochi se paragonata a quella degli anni precedenti. Permane però il divieto di pubblicità, per il quale non è stata approvata alcuna sospensione.

Molte squadre sportive, e in particolare il mondo del calcio, avrebbero giovato particolarmente di sponsorizzazioni da parte di aziende del settore del gioco per la ripresa successiva alla crisi pandemica. Ma il consenso politico non è arrivato, anche se ci si aspetta comunque che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) valuti una ricalibrazione delle proprie azioni decisamente criticate. Indubbiamente il 2022 è iniziato bene e questo fa confidare che possa essere portatore di grandi novità di rilievo.