In questa regione italiana si trova l’obelisco più alto del mondo

Gli obelischi sono importanti sia dal punto di vista artistiche che dal punto di vista architettonico: dov’è il più alto al mondo.

Gli obelischi sono segno di potere. Non è qualcosa che scopriamo oggi, è così dai tempi della cultura imperiale. La passione per l’Impero Romano è tornata di moda grazie ai trend su TikTok, ma prima del fenomeno social determinate scoperte avevano la sua importanza perchè – nello specifico – rappresentavano conquiste fatte e terre da amministrare. Gli obelischi restano di fattura egiziana, ma successivamente hanno influenzato la cultura e l’architettura post moderna.

Si trovano ovunque, di varie fatture e altezze, ma i più apprezzati sono a Roma: il Lazio è la regione con più obelischi al mondo. Questa consapevolezza fa sì che, dall’epoca di Augusto, quando l’Egitto era sotto l’Impero Romano, a oggi siano rimaste tracce e testimonianze storiche di un certo peso: la credibilità e il valore di un obelisco passa anche dallo stile e dall’altezza, per questo la Regione Lazio possiede un valore aggiunto dal momento che ha il maggior numero di obelischi per quanto riguarda l’Italia fra cui il più alto al mondo. Solo nella Capitale troviamo:

l'obelisco Aureliano al Pincio, costruito per volere dell'imperatore Adriano (si chiama così perché venne ritrovato nei pressi delle Mura Aureliane)

l'obelisco Flaminio (di origine egizia) in piazza del Popolo

l'obelisco Sallustiano di fattura romana nel viale Trinità dei Monti

l'obelisco Campense (origine egizia) davanti al Parlamento

l'obelisco Macuteo, di origine egizia, davanti al Pantheon

l'obelisco egizio più piccolo della città, Minerveo. In piazza della Minerva

l'obelisco romano di piazza Navona: Agonale

l’obelisco egizio di piazza San Pietro, Vaticano

l’obelisco di Santa Maria Maggiore, Esquilino

l’obelisco di Villa Celimontana sul Celio

l'obelisco di Dogali, via delle Terme di Diocleziano

Dove si trova l’obelisco più alto del mondo

Situazioni che vanno ad incrementare un patrimonio artistico non indifferente. Quello che resta, infatti, non sono solo cartoline importanti in grado di identificare il territorio, ma anche impronte sensibili del tempo che passa. Cambiano i tempi, ma resta la volontà di dimostrare una certa cultura ed evoluzione anche attraverso i passi che l’arte architettonica ha compiuto.

Avere una quantità importante di obelischi, tra cui il più alto al mondo, consente anche di poter contare su un certo rientro dal punto di vista economico. Il contributo della Città Eterna con il FAI non solo è importante, ma determina anche prospettive rassicuranti per un domani incerto, ma ugualmente denso di opportunità che passano inevitabilmente dalla salvaguardia del patrimonio culturale laziale e non solo.