Incidente mortale ad Ardea: la vittima è Antonio Cassella

Si chiamava Antonio Cassella il giovane morto ieri sera ad Ardea nel terribile incidente avvenuto in via Forlì, nel quartiere Nuova Florida. Lo scontro, tra la sua moto Yamaha e una Jeep Renegade, non ha lasciato scampo ad Antonio, che è deceduto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:00 di ieri. Una tragedia che ha sconvolto tutti. La vittima aveva 45 anni.

Incidente mortale ad Ardea, lo scontro fatale tra auto e moto

L’impatto tra i due mezzi è stato terribile. L’incidente si è verificato esattamente all’incrocio tra via Forlì e via Foggia. Da quanto emerso da una prima ricostruzione pare che l’auto uscisse da via Foggia mentre la moto sembra stesse percorrendo via Forlì provenendo dalla Litoranea in direzione della Nuova Florida quando è avvenuto l’impatto.

Ad avere la peggio è stato il centauro. L’uomo ha fatto un volo di diversi metri, almeno 7, rispetto a dove è stata rinvenuta la moto. Da quanto risulta, sembra essere deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro. Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi e la protezione Airone. Soltanto in serata la via è stata riaperta.

Il sinistro in Viale Forlì, strada piena di buche

La strada è una delle principali arterie per la viabilità locale, specie d’estate, dato che collega l’abitato dell’entroterra al mare. I residenti da anni ne segnalano lo stato di degrado, considerando che il viale è pieno di buche e crateri anche di notevoli dimensioni. Alcune di queste sono visibili nelle foto scattate a pochi metri da dove si è verificato il terribile incidente.