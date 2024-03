INPS, al via le domande per andare in pensione anticipata: cosa fare e requisiti necessari

Via alle domande per la pensione anticipata. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dà la possibilità di accedere al pensionamento prima dei 67 anni, previsti dalla legge Fornero.

Vediamo come fare per accedervi e quali sono i requisiti richiesti per farlo.

Al via le domande per la pensione anticipata

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha dato il via libera alla presentazione delle domande per la pensione anticipata flessibile, meglio nota come Quota 103, con cui è possibile andare in pensione a 62 anni di età – invece dei 67 previsti dalla legge Fornero – e con 41 anni di contributi.



62 anni di età e abbiano versato 41 anni di contributi (62+41=103) entro il 31 dicembre 2024. Questo regime di pensionamento anticipato, già attuato nel 2023, è stato confermato anche per il 2024. Quota 103 è accessibile dai lavoratori pubblici o privati che abbiano compiuto. Da questo regime sono tuttavia esclusi: il Corpo nazionale della Guardia di finanza

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il personale delle Forze di polizia;

il personale delle Forze militari. Per calcolare i 41 anni di contributi non si applica più il sistema misto, cioè quello basato sulle anzianità accumulate fino al 1995 e sul sistema contributivo per quelle successive, ma si applica il sistema interamente contributivo, lo stesso per il calcolo di “opzione donna”. Pensione anticipata, come e quando presentare la domanda La rata pensionistica di Quota 103 non può superare di quattro volte e non più cinque la soglia del trattamento minimo Inps, che corrisponde a 2.394,44€ lordi al mese. Il calcolo della cifra è molto semplice. Nel 2024 il trattamento minimo è stato fissato a 598,61 euro. Ovviamente, fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento classico fissato a 67 anni.