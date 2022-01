Inps, dal 1 febbraio 2022 sarà necessario il Green Pass: come accedere senza certificato verde

Inps. Dal primo febbraio cambieranno molte cose per gli italiani, soprattutto per coloro che ancora non hanno provveduto a munirsi di certificazione verde rafforzata. Di fatto, con il decreto legge del 5 gennaio 2022, a partire dal 1 febbraio anche negli uffici pubblici si potrà entrare solamente se in possesso almeno di Green Pass base. Ovviamente, tra questi, ricade anche l’inps. Per accedere a tali locazioni pubbliche, occorrerà essere vaccinati o guariti da Covid-19 da meno di 6 mesi. Oppure avere l’esito negativo di un tampone antigenico (effettuato nelle 48 ore precedenti) o molecolare (effettuato nelle 72 ore precedenti).

Inps: come entrare senza Green Pass?

E’ certamente scontato che il possesso di Green Pass non può essere autocertificato. Tuttavia, la norma sull’obbligo di certificazione verde Covid-19 non si applica ai bambini al di sotto dei 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. La domanda è: allora senza Green Pass, come si può richiedere un incorno con l’inps? Le procedure principali al momento sono due. Quando sul web si presenta il momento della prenotazione dell’accesso agli sportelli, sarà possibile optare anche per il ricontatto telefonico o per il web-meeting. Di seguito le modalità attraverso cui sarà possibile l’accesso agli sportelli informativi dell’Istituto:

Opzione 1: Portale web istituzionale www.inps.it, utilizzando la funzione “Prenota” presente nel menu dell’area personale MyINPS o attraverso il servizio Sportelli di Sede accessibile da “Trova la sede”, selezionando la sede di interesse;

Opzione 2: App INPS Mobile, utilizzando la funzione denominata “Sportelli di Sede”;

Opzione 3: Contact Center, chiamando direttamente il numero 803164 da telefono fisso (gratuito) oppure 06164164 da cellulare (a pagamento in base alla tariffa applicata dal proprio gestore telefonico). Il tutto tramite servizio automatico vocale di prenotazione sportelli di sede o con il supporto degli operatori.