Roma, lavora senza Green Pass: multa e attività chiusa per 5 giorni

Lavorava sprovvisto di Green Pass, ma è stato “pizzicato” dai carabinieri e dalla polizia locale. Non ha potuto evitare una multa un uomo di 39 anni, pakistano, e neppure la chiusura della sua attività lavorativa. Il fatto è avvenuto in zona Rocca Cencia e l’attività in questione è un autolavaggio. Sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca insieme agli agenti della polizia locale. Il 39enne è stato multato per un ammontare pari a 400 euro e il locale è stato chiuso per 5 giorni.

