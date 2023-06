Inserisci un rotolo di carta igienica in frigo, resterai sorpreso dal risultato

Ci sono diverse persone che mettono un rotolo di carta igienica in frigo. Per quale arcano motivo? Andiamo a scoprirlo.

Si potrebbe pensare che mettere un rotolo di carta igienica nei ripiani del frigorifero sia un’idea assurda, ma in realtà questo piccolo gesto può essere molto pratico.

Se sei interessato a saperne di più, continua a leggere e risponderemo a qualsiasi domanda che potresti avere.

Indubbiamente il bagno è il luogo più comune per l’utilizzo della carta igienica. Tuttavia, un numero crescente di persone sta iniziando ad adottare questa pratica anche nelle proprie cucine.

Anche se questo può sembrare scoraggiante per alcuni, la logica alla base è in realtà abbastanza pratica. Esploriamo insieme questo motivo.

Rotolo di carta igienica in frigo: perché?

La carta igienica, per la sua composizione e spessore, può essere un’utile soluzione per neutralizzare gli odori indesiderati nei frigoriferi.

Questo perché spesso l’apparecchio può accumulare odori sgradevoli di diversi alimenti. Tuttavia, utilizzando un semplice rotolo di carta igienica, si possono facilmente eliminare questi odori.

La cellulosa, un polimero a base vegetale noto per le sue elevate proprietà di assorbimento e di eliminazione degli odori, è un componente primario della carta igienica.

Posizionando un singolo rotolo di carta igienica su un ripiano del frigorifero, puoi sfruttare il potere della cellulosa e notare un miglioramento significativo nel controllo degli odori.

Inoltre, la carta igienica ha la capacità di assorbire l’umidità e, di conseguenza, può intrappolare efficacemente tutte le gocce d’acqua che si accumulano su frutta e verdura che possono accelerarne il deterioramento.

Per riassumere, questa pratica semplice ha il potenziale per risolvere diversi problemi per te.

Tuttavia, è importante assicurarsi di sostituirlo prontamente una volta che diventa eccessivamente umido per un’efficacia ottimale.

Altri trucchi contro i cattivi odori del frigo

Quando si tratta di pulire il frigorifero, ci sono alcuni trucchi da tenere a mente. Oltre a utilizzare una soluzione acquosa per pulire i ripiani, puoi anche posizionare un bicchierino di bicarbonato in un angolo del frigorifero.

Questo aiuterà ad assorbire eventuali odori sgradevoli. Allo stesso modo, anche l’aceto è un’ottima soluzione per eliminare e camuffare i cattivi odori, ma attenzione a non usarne troppo.

Per macchie e sporco più tenaci, aggiungi qualche goccia di aceto bianco alla soluzione di acqua e bicarbonato, lascia agire per qualche minuto, quindi pulisci come al solito.

Se i ripiani in vetro sono particolarmente sporchi, possono essere messi a bagno in una bacinella d’acqua mescolata con un bicchiere di aceto bianco.

I fondi di caffè possono servire come soluzione efficace per prevenire gli odori sgradevoli. Per farlo, basta metterli in una ciotola e metterla all’interno del frigorifero.

Un’altra opzione è quella di riutilizzare il sacchetto sottovuoto in cui è arrivato il caffè e metterlo in un angolo del frigorifero. I motivi assorbiranno eventuali odori indesiderati.

Una spessa fetta di limone può essere una soluzione straordinariamente efficace e organica per mantenere fresco il tuo frigorifero.

È importante tenere presente che la fetta di limone va sostituita settimanalmente per mantenere una freschezza ottimale.

Le patate sono uno stratagemma utile per eliminare gli odori sgradevoli che emanano dai frigoriferi, soprattutto per le nonne.

Basta sbucciarne una e metterla in frigorifero per un breve periodo e assorbirà profumi forti come quelli di un melone.

Come eliminare la puzza di pesce dal frigo

Il profumo del pesce è uno degli odori più ripugnanti e fastidiosi che possano aleggiare nel nostro frigorifero, soprattutto se vi è rimasto per più giorni.

Ma cosa possiamo fare? Se vogliamo eliminare definitivamente questo odore, dobbiamo eseguire uno specifico processo di pulizia.

Questo processo prevede lo spegnimento e lo svuotamento completo del frigorifero (assicurandosi di lasciare chiusa la porta del congelatore), quindi l’utilizzo di un panno imbevuto di miscela per pulire le pareti e i cassetti del frigorifero.

Ecco cosa serve:

500 millilitri di acqua;

300 millilitri di aceto ;

; 100 millilitri di succo di limone.

Dopo aver asciugato la superficie con la suddetta miscela, risciacquare esclusivamente con acqua e lasciare asciugare all’aria per quindici minuti.

Eseguire nuovamente il processo di pulizia una seconda volta e una volta che tutto è asciutto, il frigorifero può essere riacceso. Prima di riaccenderlo, però, è necessario attendere almeno mezz’ora