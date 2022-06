Instagram down oggi mercoledì 29 giugno: cosa succede, problemi con le storie

Instagram down. Decine e decine le segnalazioni che in queste ore si stanno avvicendando sui social. L’argomento è sempre lo stesso: Instagram, la famosa piattaforma per la condivisione e la pubblicazione di immagini e non solo, è in down. Ci sono infatti dei problemi nel caricamento delle storie e rallentamenti nell’aggiornamento delle notizie del feed.

Instagram in down oggi 29 giugno: la situazione

Un vero e proprio incubo per gli influencer che quotidianamente utilizzano l’applicazione per motivi professionali. Come anticipato, le segnalazioni dei disservizi — che sui social di Zuckerberg si sono registrate già da ieri — sono arrivate pressoché da tutta Italia. Numerosi infatti gli utenti che si lamentano del malfunzionamento dell’applicazione,

I problemi

In particolare, a destare i maggiori problemi agli utenti sono le stories. Mezzo quotidianamente usato per condividere parti, momenti della propria quotidianità — che possono contemplare anche brevi video — oggi le stories funzionano molto a rallentatore. Infatti oltre a difficoltà nel caricare i propri contenuti, gli utenti non riescono nemmeno a visualizzare quelle altrui.

Ma non solo. Tra i disservizi si segnala anche l’impossibilità o la fatica nell’aggiornare il feed, nel caricare i post nonché di registrare i video, scattare foto o ancora caricare Reel (video brevi usati solitamente per un’accattivante e veloce descrizione dei propri contenuti).

Le segnalazioni

Il picco delle segnalazioni da parte degli utenti è arrivato intorno alle 14, quando in moltissimi si sono recati sul sito per segnalare il malfunzionamento dell’app. Tuttavia, i maggiori disservizi sembra si siano concentrati nella grandi città.

Come spesso accade in questi casi gli utenti inizialmente pensavano che ci fossero dei problemi legati alla loro connessione ma considerando il perdurare del disagio e la vasta platea interessata, hanno poi capito che le cose stavano diversamente.

Twitter e l’#instgram down

Un’ulteriore riprova arriva anche da Twitter, piattaforma dove spesso gli utenti si recano per capire se Instagram è in down o meno. Qui in pochi minuti ecco arrivato anche l’hashtag #instagramdown a confermare la situazione. Nemmeno a dirlo, numerosi i cinguettii degli utenti per ottenere e scambiarsi risposte in merito a quanto sta accadendo.

Non è chiaro al momento il motivo del disservizio. Ora non ci resta che aspettare e capire se l’app ritornerà a funzionare regolarmente nel corso delle prossime ore.