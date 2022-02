Investe un ciclista e scappa: grave 75enne

Ha investito un ciclista e, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito cercando di far perdere le proprie tracce, incurante di aver lasciato a terra un uomo in gravi condizioni.

E’ successo nella mattinata di oggi, 24 febbraio, a Tivoli, alle ore 10:45 in via di Villa Braschi. Un ragazzo a bordo di una Smart ha investito un uomo che stava procedendo in sella a una bici. Dopo averlo travolto, anziché fermarsi e prestare soccorso, ha proseguito la sua marcia.

Tivoli, travolge un pedone e fugge

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Tivoli, che ha effettuato i rilievi dell’incidente. Gli agenti hanno visto il malcapitato ciclista ferito e, richiesto l’intervento dei sanitari del 118, l’uomo – un 75enne italiano – è trasportato in codice rosso all’Ospedale di Tivoli per un trauma cranico. Subito dopo la pattuglia si è messa sulle tracce dell’investitore riuscendo a rintracciarlo, anche grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Il conducente dell’auto è stato trovato presso il luogo di lavoro: una volta identificato è stato denunciato a piede libero, su disposizione dell’A. G., mentre veicolo è stato posto sotto sequestro.