“Io Canto Generation”, l’appuntamento è per questa sera in prima serata su Canale 5

Questa sera mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 21.20, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda attesissima puntata del programma condotto da Gerry Scotti: Io Canto Generation. Dopo il grande successo della scorsa settimana con la straordinaria esibizione della tredicenne Sophia e oltre il 21% di share per un totale di 3.191.000 spettatori, prosegue l’avventura dei ragazzi e ragazze con la passione per la musica e il sogno di diventare cantanti famosi. Siete curiosi di avere qualche spoiler su cosa vedremo nella puntata di questa sera?

Seconda puntata di “Io Canto Generation”

Nella scorsa puntata, andata in onda mercoledì 22 novembre 2023 su Canale 5, abbiamo assistito all’eliminazione di due concorrenti di sesso femminile: Angelica e Marta. Anche stasera le squadre si sfideranno e ci saranno altre eliminazioni. Restano in gara ancora 22 concorrenti, ragazze e ragazze di età compresa tra i 10 e i 15 anni e con la passione per il canto sin da piccoli.

I 22 aspiranti cantanti sono divisi in sei squadre, ognuna delle quali diretta da un big della musica italiana: Mietta, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Benedetta Caretta e Cristina Scuccia. Se il nome di Benedetta Caretta non vi dice nulla sappiate che è la vincitrice dell’ultima edizione di Io Canto nel lontano 2010.

La novità di quest’edizione è che i cantanti caposquadra adulti non si limitano a guidare e consigliare gli allievi, ma duettano anche con loro. Un vero e proprio scambio generazionale sul palco del talent show sotto gli occhi del pubblico in studio e dei telespettatori da casa.

A giudicare le esibizioni anche questa sera ci saranno 4 giudici, considerati tra i più grandi talenti della musica italiana: Orietta Berti, Al Bano, Michelle Hunziker e Claudio Amendola. Da non dimenticare poi anche il voto della speaker radiofonica di R101, Chiara Tortorella, che ha il poter di salvare un concorrente ultimo in classifica.

Quando ci sarà il finale del talent show?

Il finale del programma condotto da Gerry Scotti ci sarà mercoledì 27 dicembre 2023, pochi giorni prima di Capodanno. Nella puntata finale non ci saranno più sfide a squadra, ma tutti contro tutti fino alla decisione del vincitore del talent show. Chi vincerà l’edizione di quest’anno di Io Canto Generation potrà frequentare un corso di musica alla New York Film Academy e vincerà un viaggio negli Stati Uniti per visitare Broadway. Infine avrà anche la preziosa opportunità di incidere una cover con R101, sponsor del programma.

Non ci resta che attendere e vedere stasera quali altri due concorrenti saranno eliminati. Puntata dopo puntata, resteranno solo i migliori talenti a gareggiare nella finale del talent show. Grandi consensi per il momento sta riscuotendo la tredicenne palermitana Sophie che ha cantato nella scorsa puntata Ti lascerò di Anna Oxa.