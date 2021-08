‘Kids for Africa Sports Academy’: l’iniziativa che regala un sogno ai bambini dell’Uganda

‘Kids for Africa Sports Academy’, è questo il nome dell’ambizioso progetto benefico che si propone di raccogliere donazioni in tutta Italia per poi destinarle ai bambini africani dell’Uganda. Il fine dell’iniziativa è quello di trasformare e rimodellare la vita di questi bambini attraverso lo sport. La prima squadra calcistica che ha aderito all’iniziativa, spendendo ai bambini dell’Uganda un pacco contenente magliette e palloni da calcio, è il Montespaccato: società romana rinata in collaborazione con l’asilo Savoia e la Regione Lazio. Un gesto semplice ma che per questi ragazzi rappresenta la speranza di poter sognare costruendosi un futuro. Le spedizioni benefiche partono da Todi, dove la co-fondatrice Tilla Fries dell’Onlus e suo marito, Marvin Asimwe raccolgono i doni e li preparano per essere spediti.

Foto da Twitter