La domenica di sole fa dimenticare il Coronavirus: locali del litorale presi d’assalto (FOTO)

Complice il bel tempo, moltissime le persone che hanno deciso di trascorrere una domenica all’aria aperta. Coppie, famiglie o amici, in tantissimi oggi si sono ritrovati a passeggiare sul lungomare oppure a pranzo in un ristorantino sulla spiaggia. In merito, va tenuto in considerazione che stando alle ultime disposizioni governative quella che sta per volgere al termine è per il Lazio l’ultima domenica in zona gialla; dopodichè la regione passa in zona bianca, dicendo pertanto ufficialmente addio alla maggiorparte delle restrizioni legate al Coronavirus.

Boom di presenze nei locali a Ostia e Torvaianica

Come detto molti hanno deciso di concedersi una romantica passeggiata in spiaggia o sul lungomare. Tuttavia un’ampia fetta di popolazione, a causa delle temperature non proprio miti, ha optato per un pranzo al ristorante. Moltissimi infatti coloro che hanno deciso di assaporare il pranzo domenicale nei ristoranti concedendosi poi una capatina anche in gelateria. Il risultato è che i locali hanno registrato un vero e proprio boom di presenze; segno tangibile della voglia di ritrovare un pò di normalità, oltre che costiture un segno positivo e di crescita per i ristoratori e le loro attività.

Approfittando delle ore di relax c’è chi inoltre ha cominciato a guardarsi in giro, portandosi avanti per le vacanze. Non è infatti passato inosservato il comportamento di coloro che fin d’ora si sono mostrati intenti a guardare le offerte relative agli affitti delle case vacanze. A ben vedere, la ragione di un simile comportamento è presto spiegata: il delicato quanto fragile equilibrio internazionale attuale spinge molti vacanzieri a preferire mete vicino casa, così da evitare incerti spostamenti.

Come detto, in spiaggia le persone non erano moltissime. Il vero pienone si è registrato all’interno dei locali. Una delle motivazioni che senza dubbio ha giocato un ruolo in questa domenica primaverile è la disputa del Derby alle ore 18; fattore questao che ha spinto molto turisti della domenica a preferire le mura domestiche, così da potersi poi gustare l’adrenalina della partita.

Credit foto Ostia: Eugenio Landi