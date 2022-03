Roma-Lazio, quando e dove vedere il derby in diretta tv e streaming: data, orario e formazioni

Tutto pronto per il derby capitolino Roma Lazio in programma domenica pomeriggio. Si tratta di un match fondamentale, al di là del sapore sempre particolare della sfida in sé, perché farà da crocevia alle ambizioni delle due squadre per il finale di campionato.

Roma Lazio dove vederla in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e sarà visibile dunque su tutte le piattaforme dedicate come tablet, smartphone e smart tv sulle relative Applicazioni. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.00 di domenica 20 marzo 2022.

Le probabili formazioni

Diamo ora uno sguardo alle probabili formazioni del derby Roma Lazio. Mourinho dovrebbe affidarsi in avanti a Zaniolo e Abraham, con ancora Oliveira in mediana. Spazio poi a Mkhitaryan. Dietro la coppia di centrali Smalling-Ibanez. Per Sarri, complice l’infortunio di Zaccagni, il tridente è praticamente fatto con Pedro Immobile e Anderson.

Probabile formazione Roma per il derby

Questo l’undici che potrebbe schierare la Roma. Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdrop, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski, Oliveira, Zaniolo, Abraham. Panchina: Fuzato, M.Niles, Diawara, Bove, Veretout, Pellegrini, Vina, Perez, El Sharaawy, Felix, Shomurodov.

Probabile formazione Lazio per il derby

Vediamo ora la formazione della Lazio per la stracittadina. Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Panchina: Reina, Adamonis, Patric, Kamenovic, Hysaj, Basic, Cataldi, Akpa Akpro, Cabral, A. Anderson, Romero, Moro.

Come arriva la Roma

In campionato i giallorossi sono reduci dal pareggio al cardiopalmo contro l’Udinese, match terminato 1-1 grazie al rigore al 95° di Pellegrini. Un gol che ha evitato una sconfitta che avrebbe riacceso le polemiche attorno al campionato altalenante della Roma di Mourinho al momento al di sotto delle aspettative di inizio anno. Nel turno di Conference League Zaniolo e compagni sono tornati comunque a sorridere ottenendo il pass per i quarti di finale (sorteggio oggi pomeriggio alle 15.00).

Come arriva la Lazio

Qual è l’umore invece in casa biancoceleste? La Lazio arriva dalla vittoria di misura 1-0 contro il Venezia nel precedente turno di campionato grazie alla rete su rigore del solito Ciro Immobile. Al momento la squadra di Sarri è avanti di un punto in classifica e si trova al quinto posto in classifica con 49 punti.

Roma Lazio biglietti

I biglietti per il derby sono già stati esauriti tutti. A darne comunicazione sono state le due società nei rispettivi siti ufficiali. Roma Lazio sarà dunque sold out.

Il derby romano dell’andata

All’andata tra Roma e Lazio era finita 3-2 per i biancocelesti. Alle reti iniziali di Milinkovic Savic e Pedro aveva risposto Ibanez poco prima della fine del primo tempo. Poi Felipe Anderson aveva allungato ancora sul 3-1, prima del rigore, trasformato, di Veretout che aveva accorciato nuovamente le distanze.

Roma Lazio precedenti

Fino a questo momento si sono disputate 155 partite in campionato tra le due squadre. La Roma ha vinto 55 volte, 60 i pareggi, 40 le vittorie laziali.