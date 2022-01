“La prossima pandemia sarà più letale del Covid”: la dichiarazione shock di Bill Gates

La profezia di Bill Gates. Quando la pandemia da Covid sarà finita, allora sarà soltanto l’inizio della fine. C’è bisogno di prepararsi per tempo ad altri eventi simili, con una portata anche maggiore. Non è un film apocalittico, sono le parole di Bill Gates che incitano ad investire tempo e risorse per prevenire le catastrofi del futuro. Non ci potremo permettere una mancata disorganizzazione davanti ad eventi simili o ancora più pericolosi. Il pericolo c’è stato, e ci sarà, e l’invito è quello di partire prevenuti questa volta.

Investire nella ricerca

Dunque, proprio per questo, il fondatore di Microsoft invita tutti i governi a contribuire con fondi cospicui alla ricerca medica e scientifica per poter arrivare preparati quando sarà quel giorno. Investire sulla ricerca rimane il nodo fondamentale, soprattutto investire in quelle tecniche innovative per la creazione di nuovi vaccini sempre più veloci ed accurati. La ricerca, afferma il filantropo magnate è indispensabile per le sfide del futuro: ”ci sono stati trilioni di danni economici e milioni di persone coinvolte, è una polizza assicurativa piuttosto buona”. Speriamo che i suoi calcoli e le sue previsioni siano largamente errati, intanto la ricerca rimane la soluzione prioritaria dopo le passate esperienze.