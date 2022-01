Nuovo decreto Covid, quando arriva e cosa cambia da febbraio 2022: tutte le novità

Nuovo decreto Covid: in arrivo ulteriori modifiche. Il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare delle nuove misure per l’Italia. Si vocifera che potrebbero essere ben due gli interventi: un nuovo dpcm per indicare la lista dei negozi dove non è richiesta la certificazione verde e un decreto invece con le nuove regole e relativo anche ai ristori. Parrebbe che giovedì potrebbe essere convocato il Consiglio che dovrebbe decidere eventuali novità proprio per quanto riguarda i ristori e le indennità di malattia per la quarantena Covid, che potrebbe esser messa da parte per i lavoratori entrati in contatto stretto con un positivo. Ma si discuterà anche del caro bollette (intervento attualmente a rischio di slittamento).

Nuovo decreto Covid: le novità

Novità in arrivo pare anche per quanto riguarda il Green Pass: sarà necessario stendere una lista ufficiale di posti e attività dove non sarà richiesta nessuna certificazione verde. Pare che non sarà richiesto per accedere nei negozi di alimentari e sanitari, ma anche nei luoghi della giustizia. Si discuterà poi per l’eventuale richiesta in edicole, tabaccai, fiorai, cartolerie, vivai, librerie. Esenti sembrerebbero tutte quelle attività all’aperto come i mercati rionali, gli ambulanti e i benzinai. Qualora vengano eliminate le fasce di colore le singole regioni hanno chiesto di rivalutare i parametri sui ricoveri. La volontà è quella di criteri meno stringenti per evitare il ritorno in zona rossa e varie chiusure.