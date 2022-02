La tempesta Eunice arriva in Italia, da lunedì 21 febbraio 2022 raffiche di vento: attenzione in queste zone

Eunice. A un mese esatto dall’equinozio primaverile, per l’esattezza il 20 marzo, i venti e le sferzate dal nord non danno tregua all’Europa. E, a breve, si abbatteranno ancora una volta anche sul Bel Paese. Si tratta, in particolar modo, di Eunice, la tempesta che ha già provocato diversi morti, lasciando migliaia di persone isolante e in preda al panico. Per il momento, resta inamovibile l’allerta rossa per Inghilterra, Paesi Bassi e Germania. Stando a quello che ci dicono gli esperti, il quadro meteorologico in alcuni di questi Paesi, è il peggiore mai visto negli ultimi 30 anni.

Eunice, anche in Italia

Senza considerare tutta l’area baltica, anch’essa soggetta a intense raffiche di vento e cicloni extratropicali. Non sono mancati anche uragani della categoria 4 (la scala Saffir-Simpson per gli uragani va da un minimo di 1 ad un massimo di 5). L’ulteriore cattiva notizia, è che queste raffiche di vento, compresi i cicloni, arriveranno a partire da domani, lunedì 21 febbraio, anche in Italia. L’attività del vortice in transito potrebbe, così, provocare venti furiosi e deviare così le sue correnti verso il Mediterraneo. Con l’inizio della settimana, insomma, non mancheranno, con molta probabilità, venti forti come quelli che alla stazione centrale di Milano, qualche tempo fa, avevano scaraventato a terra alberi e tralicci.