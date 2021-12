Neve nel Lazio, attenzione al maltempo: i consigli per i viaggiatori e la situazione sulle autostrade

Neve e Maltempo. Con l’arrivo del freddo, di un ampio fronte di aria gelida dal nord e un intensificarsi delle precipitazioni, sicuramente l’inverno ha ormai fatto da tempo il suo teatrale ingresso nella Capitale e in tutta la regione Lazio. Le deboli nevicate di venerdì sui rilievi appenninici al di sopra dei 600 metri sono poi diventate intese nella prima serata, dopo le 20.30. In quella occasione è scattato il codice rosso tra gli svincoli di Tagliacozzo e Teramo su A24 e di Torano e Sulmona su A25.

La condizione delle autostrade per la neve

Le due autostrade sono rimaste sempre percorribili, ma il codice rosso ha poi provocato alcuni rallentamenti in entrata sulle autostrade e intasato fortemente il traffico sulle carreggiate corrispondenti. E’ necessario, in ogni caso, monitorare costantemente la situazione sulle strade, e questo è valido soprattuto per i viaggiatori. Strada dei Parchi consiglia i viaggiatori di mettersi in viaggio sulle autostrade A24 ed A25 solamente dopo essersi informati sulle effettive situazioni meteorologiche in corso e quindi sulle condizioni delle strade in quel momento.

Consigli per i viaggiatori

Importante, ovviamente, munire il proprio veicolo di catene a bordo o pneumatici da neve. Non ingombrare la corsia d’emergenza e portare con sé beni di conforto in previsione delle lunghe code da affrontare durante il viaggio. In caso di condizioni avverse, modulare il proprio stato di guida e abbassare la velocità. Sintonizzatevi su Isoradio (103.3), RTL 102.5 o altre emittenti dedicate per gli aggiornamenti meteorologici. E, infine, orre la massima attenzione ai messaggi dei cartelli a messaggio variabile.