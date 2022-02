“La terza dose del vaccino prova l’Aids”, la fake news attribuita al premio Nobel Luc Montagnier

Terza dose e AIDS: questa la fake news che ha scosso il web. La notizia era stata attribuita al premio Nobel Luc Montagnier, ormai simbolo dei no vax a causa delle sue idee a proposito della pandemia di Covid. Twitter si è scatenato legando il suo nome a parole come HIV e AIDS. Non mancano poi i meme e le successive smentite, ma, nonostante ciò, c’è chi resa della propria idea.

Leggi anche: Coronavirus, nel Lazio in calo positivi e ricoveri. D’Amato: ‘Chi non è vaccinato rischia la vita’

Terza dose e AIDS: la fake news esplosa su internet

La terza dose di vaccino anti-covid provocherebbe l’AIDS: questa è stata la fake news attribuita a Luc Montagneir. C’è anche un meme al riguardo in cui si vede la faccia del premio Nobel per la medicina 2008 legata al testo: “Coloro che hanno preso la terza dose dovrebbero andare in un laboratorio e fare un test per I’AIDS. Il risultato potrebbe sorprendervi. Dopo di che fate causa al vostro governo”. La notizia, tuttavia, sembrerebbe una bufala: il medico francese, infatti, non avrebbe mai detto qualcosa del genere.