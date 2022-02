Coronavirus, nel Lazio in calo positivi e ricoveri. D’Amato: ‘Chi non è vaccinato rischia la vita’

Continuano a scendere i nuovi casi positivi nel Lazio e tutti gli ultimi dati, dai decessi ai ricoveri fino alle terapie intensive, sono in miglioramento. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 9.161 nuovi contagi (-2.554 rispetto alla giornata di ieri), mentre sono 23 i decessi (-18), 2.061 i ricoverati (-16), 195 le terapie intensive (-1) E 9.042 i guariti.

Leggi anche: Regione Lazio, positivo al Covid Alessio D’Amato: ‘Ecco come sto’

“Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9.3% e i casi a Roma città sono a quota 4.294. Nel Lazio – ha spiegato l’assessore D’Amato – assistiamo a un deciso calo del numero dei positivi e si torna sotto quota 10 mila”. Poi il Responsabile alla Sanità, che in queste ore è risultato positivo ma sta bene, ha ribadito l’importanza della vaccinazione: ‘Chi non è vaccinato rischia la vita’.

Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl

Asl Roma 1: sono 1.487 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.601 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.206 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 444 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 750 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 1.154 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Coronavirus: la situazione nelle province del Lazio

Nelle province si registrano 2.519 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 855 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 873 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 298 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 493 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Open Day nel Lazio

Domani, domenica 6 febbraio, nel Lazio si terranno diversi open day rivolti ai ragazzi over 12, fino a esaurimento delle disponibilità. I vaccini verranno somministrati a Latina, Formia, Civitavecchia, Ladispoli, Bracciano, Campagnano, Rignano Flaminio e Fiano Romano. Per le donne in gravidanza o in allattamento, invece, il 13 febbraio prossimo ci sarà l’ennesimo open day presso l’ospedale San Giovanni.