L’apparenza inganna, è proprio vero: sembrano pomodori marci ma è tutt’altro

Esistono strani vegetali che a prima vista sembrano dei pomodori marci, ma in realtà sono bel altro.

Alcuni strani vegetali, dal colore e forma simile a grossi pomodori avariati, in realtà sono particolari specie di piante. In natura vi sono diversi tipi di vegetali dalla forma e colore molto strano. Le recenti foto apparse on line, che ritraggono piante simili a grossi pomodori grigiastri e marci, sono in realtà piante grasse. Nello specifico, si tratta di piccole piante grasse note col nome di Peyote. Tali piante dalla forma e dal colore particolare, hanno delle specifiche caratteristiche e proprietà. Per saperne di più circa tali particolari vegetali vi consiglio di leggere qui di seguito.

Caratteristiche delle Peyote

La Peyote o Laphophora Williamsii, fa parte della famiglia delle Cactacee. Si tratta di un tipo di pianta spontanea originaria del Messico che si presenta come un cactus verde. Si tratta di una bella piantina grassa che produce fiorellini rosa, e che si può usare come pianta ornamentale. In Italia, la legge vieta la coltivazione di tale cactus che sin dai tempi antichi era usata nei riti religiosi.

Tale pianta erbacea, usata da sempre per il suo potere, ha al suo interno una sostanza detta mescalina dal forte potere allucinogeno. Questo piccolo cactus di colorazione verde e grigia, ha una radice molto grossa e fiori che producono semi con poteri allucinogeni.

In natura vi sono diverse droghe naturali, simili al Peyote, ma come quelle artificiali sono vietate. Tale pianta sacra per gli indigeni americani, è legale solo per i membri nativi americani. A scopi religiosi tale pianta si può usare, ma è severamente vietata altrove. Per le tribù americane, il cactus Peyote è una pianta medicinale, che ha il potere di farli comunicare con gli antenati, gli Dei e prevenire il futuro.

Curiosità sulle Peyote

Questa piccola pianta grassa, si contraddistingue per le sue dimensione che non superano i dieci centimetri. Il Peyote produce fiorellini rosa e aghi, e per crescere del tutto ci impiega fino a quindi anni. Considerando che contiene un potente allucinogeno è usata dai nativi americani, per realizzare farmaci o alleviare diversi dolori.

Con la Peyote si possono preparare infusi amarostici, che possono alterare le percezioni visive e percettive. In Italia sia la detenzione che la vendita di tale cactus, è vietata perché ritenuta una vera sostanza stupefacente. Gli effetti della mescalina che possono durare fino a otto ore, in genere provocano allucinazioni sensoriali e benessere, ma in altri casi pure attacchi di panico e delirio.

La coltivazione e l’uso della Peyote, è dunque circoscritta ad alcune arre negli altipiani del Messico e nel deserto del Texas. Come ogni cactus ci impiega anni prima di poter essere raccolta e viene usata in vari celebrazioni religiose delle tribù americane. Essa pare contenga dei principi attivi che generano per chi mangia i piccoli cactus secchi, visioni e allucinazioni.

Normativa sulle Peyote

In Messico la coltivazione del Peyote americano, è protetta dalla legge vigente. Qui per le sue proprietà psicoattive, è usata a scopo religioso. Pare che la mascalina sia una sostanza chimica naturale in grado di ampliare le emozioni e le percezioni. La mascalina è ritenuta una droga allucinogena naturale, con imprevedibili effetti psicologici, quindi come ogni sostanza stupefacente è illegale.

Nel nostro Paese esiste una precisa normativa che vieta la commercializzazione, la coltivazione e la vendita della Peyote. Secondo quanto stabilito dalla legge è possibile coltivare solo le piantine piccole e acquistate prima del 2006. Ovviamente vi sono molte specie di tale pianta, ma nel nostro paese essendo che contiene una sostanza stupefacente è considerata illegale.

Nello specifico, tale specie di cactus, per il suo potente potere allucinogeno dovuto alla presenza di mescalina, è illegale. Questa pianta usata e ricercata per la produzione di droghe, in Italia è illegale, quindi chi viene trovato in possesso di tale pianta grassa rischia la detenzione fino a quattro anni.