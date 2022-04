Cisterna, arrestato pusher 44enne: sconterà oltre un anno di carcere

Era ieri, giovedì 31 marzo 2022, quando gli agenti del Commissariato di Cisterna sono riusciti a rintracciare e arrestare un uomo di 44 anni, straniero, per i reati contro il patrimonio e concernenti gli stupefacenti. L’ordine è stato emesso dalla P rocura Generale presso la Corte di Appello di Cagliari. Il 44enne è stato rintracciato a Cisterna e, una volta arrestato, è stato posto in regime di detenzione domiciliare per l’espiazione della pena di 18 mesi di reclusione.

(Foto di repertorio)