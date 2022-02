Latina, svaligia un ristorante del centro ma poi scavalca il muretto sbagliato

Latina. Aveva appena effettuato un furto ai danni di una nota attività di ristorazione nella zona. Precisamente nei pressi del centro cittadino. Un bottino abbastanza succulento: svariate bottiglie di alcool, cibo e prodotti alimentari da ristorazione. Insomma, si era assicurato una buona scorta per diverse settimane. Ma, proprio ad un passo dalla libertà, gli è andata male. La sorte non ha voluto premiarlo perché proprio in quel momento una volante passava da quelle parti. Le pattuglie stavano circolando per i soliti controlli di routine, quando l’hanno sorpreso subito dopo il misfatto. L’accaduto si riferisce alla notte del 1 febbraio scorso, durante un pattugliamento ordinario della polizia.

Furto andato a male in un ristorante di Latina

Erano le 3.00 di notte circa dello scorso 1 febbraio, quando i poliziotti della Squadra Volante hanno notato una persona aggirarsi all’interno di un giardino privato. Il giardino è di proprietà dell’esercizio commerciale preso di mira, e l’orario così come i movimenti improvvisi hanno subito attirato l’attenzione degli agenti. L’uomo, che aveva appena compiuto il furto all’interno, non ha minimante notato la presenza degli agenti. E sotto i loro occhi ha scavalcato il muretto perimetrale e poi si è lentamente allontanato. Colto in flagrante, dopo aver violato la proprietà privata, gli agenti hanno deciso di perquisirlo.

Nel sacco alcool e cibo

Così i dubbi si sono completamente dissipati. Infatti, lo hanno trovato in possesso di diverse bottiglie di alcolici e prodotti alimentari per un importo pari da alcune centinaia di euro, successivamente restituiti al legittimo proprietario. Dal minuzioso sopralluogo è stato possibile individuare il percorso utilizzato dal ladro per intrufolarsi nel ristorante, rinvenendo anche un utensile metallico adoperato per forzare una finestra. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.