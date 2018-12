Lazio – Torino: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lazio – Torino in diretta tv e streaming. Sabato 29 dicembre 2018 si gioca il match di Serie A tra Lazio e Torino, partita valida per la diciannovesima giornata di andata del principale campionato di calcio italiano. Tanta l’attesa per questo incontro che vedrà la Lazio di Simone Inzaghi sfidare il Torino di Walter Mazzarri allo Stadio Olimpico di Roma.

Il match in questione sarà trasmesso in diretta tv e streaming per tutti gli abbonati a Sky, detentore dei diritti di questa partita in esclusiva. Mentre la partita Parma – Roma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la partita Lazio – Torino sarà esclusiva Sky e sarà visibile a tutti gli abbonati Sky Sport con un ampio pre e post partita. L’incontro sarà inoltre visibile su smartphone, tablet e PC tramite l’ormai nota app Sky Go che porta la programmazione Sky a tutti gli utenti anche in mobilità.

Lazio – Torino: probabili formazioni

In attesa del fischio d’inizio alle ore 15.00 di sabato 29 dicembre 2018, ecco le probabili formazioni di Lazio – Torino in programma allo Stadio Olimpico.

Probabile formazione Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Rosati; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.