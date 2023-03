Le nuove regole antiriciclaggio per i casinò online a soldi veri

Il settore del gioco online riscuote un successo crescente anno dopo anno, movimentando risorse economiche molto ingenti. Basti pensare solo ai dati del mese di febbraio 2023, durante il quale la raccolta complessiva dei casino online soldi veri è stata di circa 4,7 miliardi, una cifra più alta del 21,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Tale giro di denaro rende necessarie regole e controlli, anche per evitare fenomeni come quelli del riciclaggio. Attualmente nei casinò con licenza AAMS, tra cui vi sono anche i top casinò online con denaro reale, sono già applicate diverse regole per offrire garanzie su questo aspetto. Ma a tornare sul tema è anche l’EGBA, un punto di riferimento internazionale nel settore del gaming che ha pubblicato nuove linee guida in merito alla questione.

Le linee guida dell’EGBA

L’EGBA – European Gaming and Casino Association è un’associazione che ha sede a Bruxelles e che raduna e rappresenta i maggiori operatori del betting e del gaming internazionale. Quest’ente ha acquisito negli anni un ruolo molto importante, infatti collabora anche con le autorità di regolamentazione che nei vari stati europei gestiscono e controllano il settore del gioco. Le nuove linee guida appena diffuse, hanno l’obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro sporco all’interno del settore del gaming. A livello europeo si tratta di un circuito miliardario, che può fare evidentemente gola alla criminalità organizzata.

Il documento parte dal riconoscimento dell’importanza delle leggi antiriciclaggio, già esistenti in molti Stati, e mira a ottenere una maggiore consapevolezza sul loro ruolo decisivo. Nel documento l’EGBA richiede un intervento più incisivo della Commissione Europea e incoraggia gli Stati membri a sviluppare le proprie regole in merito alla questione. E dunque in questo modo testimonia l’impegno di un intero settore, quello del gioco, i cui operatori sono uniti e decisi ad essere compatti anche nella lotta al riciclaggio.

Da un punto di vista più concreto, si invitano gli operatori del gaming a effettuare azioni di prevenzione e segnalazioni alle autorità. I membri dell’associazione sono invitati a compilare dei report annuali per evidenziare quanto fatto e tirare le somme.

La situazione nei casinò online soldi veri

In Italia tutti i casinò online sicuri soldi veri, ossia quelli con licenza, devono osservare determinati comportamenti per evitare il riciclaggio. Questi spesso sono indicati nella sezione regolamenti del sito. Tra gli strumenti utilizzati e imposti dalla legge Italiana, c’è la richiesta dell’invio della copia del documento di identità al momento dell’iscrizione, che serve appunto per verificare l’identità dell’utente. Anche il conto di gioco viene monitorato per evitarne un uso fraudolento. Sono imposti limiti di deposito e anche il blocco dei prelievi se non viene confermata l’identità.

Per effettuare le transazioni in uscita dai casinò soldi veri, e quindi ritirare le vincite, sono accettati solo determinati metodi, come previsto dalla normativa. Inoltre il titolare dello strumento usato per prelevare deve coincidere con il titolare del conto di gioco. E ancora, il conto non può essere chiuso senza aver inviato il proprio documento di identità.