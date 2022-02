Le regole dei migliori casinò online in Germania, differenze con l’Italia

In Italia il gioco d’azzardo è regolamentato e gestito dallo Stato tramite l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tutti i casinò online e i siti di scommesse che vogliono offrire i loro servizi al pubblico italiano devono adeguarsi alle regole imposte dall’ADM. Ma non dimentichiamo che siamo in Europa, dunque cosa dicono le regole europee a riguardo? I casinò online tedeschi seguono le stesse indicazioni di quelli italiani? In realtà la risposta a questa domanda è più complessa di un sì o di un no.

Secondo la regolamentazione dell’Unione Europea i casinò online che vogliono offrire i propri servizi all’interno dell’UE devono avere una licenza di gioco che corrisponda agli standard di sicurezza e qualità richiesti dalla Commissione Europea. Ma non viene specificato quale licenza e in merito a questo gli Stati hanno la possibilità di legiferare. Per cui, nell’ambito delle regole generali imposte dalla Commissione, si verificano molte differenze tra ciò che è possibile e consentito in Italia e i casinò tedeschi. Come puoi verificare anche in questo articolo sui casinò online con soldi veri in Germania.

Dall’Italia alla Germania, come cambia il quadro normativo

All’interno del quadro normativo europeo, i vari paesi operano in maniera differente. In molte giurisdizioni, così come in Italia, il settore del gioco è un monopolio gestito dallo Stato attraverso il sistema delle licenze.

Ma quali sono le regole per i casinò online Germania? All’interno del sistema federale tedesco, la regolamentazione del gioco d’azzardo è soggetta alla legge statale di ciascuno dei 16 stati. Ma al fine di ottenere una certa uniformità, gli stati hanno concordato principi e regolamenti comuni. Nel 2021 l’Interstate Treaty on Gambling ha legalizzato e reso omogenee le regole sul gioco d’azzardo online.

Tra le regole particolari sui giochi con denaro reale in Germania, vi è quella per cui nessun gioco può cominciare senza la conferma attiva da parte dell’utente, che deve dichiarare esplicitamente il proprio “sì” o “no”.

Il sistema delle licenze tedesco

Con il trattato interstatale ISTG 2021 gli operatori che vogliono offrire scommesse sportive e giochi con soldi veri in Germania devono richiedere una specifica licenza. Questa sarà valida per 5 anni ma, ecco una differenza con l’Italia, non riguarda i giochi da casinò veri e propri, come roulette e blackjack. Questi sono soggetti alle leggi dei singoli stati che possono decidere di consentirli o meno anche in base alla presenza di casinò tradizionali sul territorio.

Per ottenere la licenza di concessionario abilitato al gioco a distanza in Italia bisogna partecipare al bando pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in cui sono imposti i requisiti da soddisfare. I migliori casinò online in Germania devono tra l’altro fornire un deposito cauzionale pari a 5 milioni di euro, molto più alto rispetto a quello richiesto in Italia.

I siti devono offrire aree nettamente separate per le diverse tipologie di gioco e non sono consentite forme di pubblicità incrociata tra le varie aree. Inoltre devono imporre ai giocatori un limite di deposito mensile di 1000 euro. Per giochi come le slot online è previsto un tempo minimo di gioco di cinque secondi è una puntata massima di un euro.

Le regole sulla pubblicità per casinò online

In Italia tutta la pubblicità del gioco d’azzardo è stata vietata a partire dal 2018 con il cosiddetto decreto dignità, poi convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96. La situazione è molto diversa in Germania, che non vieta del tutto la pubblicità, ma la limita in diversi modi. Secondo le nuove regole dell’ISTG 2021 sui giochi con denaro reale in Germania, è vietata ogni forma di pubblicità che incoraggia i non giocatori a partecipare al gioco. Inoltre è vietata la pubblicità che si rivolge direttamente ai minori o a categorie vulnerabili, e quella ingannevole. Nella fascia oraria tra le 6 e le 21, è proibita ogni forma di pubblicità di giochi di slot, casinò games e poker online. Ogni forma di pubblicità diretta a un singolo destinatario, richiede il consenso preventivo del destinatario stesso. Ne consegue il divieto di pubblicità tramite SMS, telefonate e servizi di messaggistica. Come avviene in Italia, le lotterie sono escluse da queste limitazioni. poker online tramite trasmissioni radio televisive e anche online. Un ulteriore divieto riguarda la pubblicità prima o durante le trasmissioni in diretta di eventi sportivi. Anche gli atleti e i funzionari sportivi sono soggetti a dei limiti, infatti non possono diventare testimonial di scommesse sportive. A differenza di quanto avviene in Italia invece resta consentita la sponsorizzazione di team e squadre sportive.