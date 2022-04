Legge 104: perderanno fino a 1380€ coloro che non presenteranno la domanda all’INPS entro aprile

Ci sono tanti sussidi a disposizioni delle persone che hanno un disagio fisico. Parlando delle persone non autosufficienti, nello specifico, chi è iscritto al Fondo Gestione Unitaria prestazioni Creditizie e Finanziarie può usufruire del programma Home Care Premium: è prevista perciò l’erogazione di prestazioni proprio per l’assistenza domiciliare. Non solo: si possono ricevere assegni mensili fino a 1.380 euro per chi presenterà la domanda dal 1°aprile al 30 aprile 2022.

A chi spetta il sussidio

Quant’è la durata del progetto? Si parla di molto tempo: dal 1° luglio fino al 30 giugno 2025. Saranno 35mila i beneficiari che riceveranno un contributo economico mensile: deriverà, ciò, dalla retribuzione per il lavoro effettuato dall’assistente domiciliare. E’ necessario anche presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la determinazione dell’ISEE sociosanitario dell’intero nucleo familiare: questo perché l’ISEE è fondamentale per inserire la persona in graduatoria ma anche per determinare a quanto ammonterà l’assegno. Quindi, in base alla gravità, l’INPS erogherà la cifra: chi ha 8mila euro ed è un disabile gravissimo apparterrà alla Fascia I e riceverà 1.380 euro al mese. Se si ha 8mila euro e si è in Fascia II si passa a 1.165 euro, se invece si è in Fascia I ma si è disabili gravi si avranno 500 euro. La graduatoria di chi è stato ammesso verrà pubblicata entro la fine del mese di maggio: le nuove domande, che avranno validità fino al 21 gennaio 2025, andranno presentate a partire dal 1° luglio 2022.