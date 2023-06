Lotto, “doppietta” nel Lazio: centrate vincite per 37 mila euro

[adrotate group="9"]

Una doppia vincita nel Lazio con il gioco del Lotto. La fortuna ha baciato Roma ma anche un piccolo paese in Provincia di Frosinone nell’ultimo concorso. Complessivamente sono stati 6,3 i milioni di euro distribuiti in tutta Italia con le vincite che hanno fatto così salire ad un totale di 518,8 milioni l’ammontare del montepremi erogato dall’inizio di questo 2023.

Lotto, schedina vincente a Roma e a Piedimonte San Germano (FR)

Nell’estrazione di ieri, martedì 13 giugno 2023, come riporta Agipronews, si è festeggiato nello specifico a Piedimonte San Germano, centro abitato con poco più di 6.000 anime in provincia di Frosinone, dove il montepremi vinto è stato di 23.750 euro; la fortuna ha baciato poi anche Roma come detto: nella Capitale un fortunato vincitore si è portato a casa circa 13.260 euro.

Scommettono contro l’Inter in finale di Champions (ma non solo) e vincono 200mila euro

Sempre nella Capitale un gruppo di scommettitori, stavolta “calcistici”, si è portato a casa circa 200.ooo euro puntando sul Manchester City vincitore della Champions League. Una giocata, c’è da dire, non certo dell’ultimo minuto ma iniziata praticamente un anno fa in una tabaccheria alla Garbatella quando ancora non si conosceva nemmeno la composizione dei gironi dell’edizione del torneo appena terminata. Poi, nel corso dei mesi, la scommessa è stata reiterata più volte abbinandoci anche altre giocate parallele, anch’esse centrate. Infine, sabato scorso, l’epilogo positivo del gruppo di giocatori (che evidentemente non tifava Inter): grazie al successo dei citizens gli scommettitori hanno incassato l’atteso premio aspettato, di fatto, praticamente un intero anno.

