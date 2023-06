Roma: ‘puntano’ sulla sconfitta dell’Inter in finale di Champions e vincono 200mila euro alla Garbatella

Roma, quartiere Garbatella. Erano convinti che il Manchester City avesse tutte le carte in regola per vincere la Champions League 2023 e hanno deciso di puntarci. Ma non certo adesso, sarebbe stato fin troppo semplice e soprattutto poco remunerativo, ma addirittura praticamente un anno fa quando si era da poco conclusa la stagione e si sapeva a mala pena che i citizens avrebbero preso parte al torneo. Da lì, partita dopo partita, hanno ritoccato di volta in volta la giocata, anche abbinandola ad altre scommesse parallele, arrivando ad incassare alla fine la vincita record di 200.000 mila euro.

Il gruppo di scommettitori che ha vinto 200mila euro “sull’Inter perdente” in finale di Champions

Come riporta l’agenzia Agimeg, nell’estate dello scorso anno un gruppo di scommettitori aveva deciso di puntare sul Manchester City come vincitore della Champions League 2022-2023. All’epoca non si conoscevano nemmeno i gironi della manifestazione e la possibilità del City vincente pagava ancora bene (quota a 4.00 che sarebbe poi crollata fino all’1.50 della finale), anche perché nella loro storia mai avevano centrato il prestigioso traguardo. Da allora quindi – era il mese di luglio – sono iniziate le giocate sul Manchester City vincente, accoppiandogli anche la possibilità che il Barcellona vincesse la Liga spagnola.

La vincita alla Garbatella

E arriviamo così all’epilogo di sabato scorso quando la sconfitta dell’Inter, dovuta anche agli errori commessi dai nerazzurri sotto porta, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri. Ma c’è chi ha vissuto in maniera diversa e diametralmente opposta il successo del Manchester City – non osiamo immaginare cosa abbiano pensato gli scommettitori al momento dell’errore di Lukaku – nella massima competizione continentale per club. Al fischio finale dunque la gioia: protagonista della vicenda è stata l’agenzia Goldbet di piazza Giovanni da Verrazzano, in zona Garbatella, a Roma.

