Manchester City-Inter: quote scommesse e risultato esatto per la finale di Champions League

È tutto pronto per la partita più attesa dell’anno: sabato 10 giugno, alle ore 21.00, allo stadio Atatürk di Istanbul, si sfideranno Manchester City e Inter per la conquista della Champions League, il trofeo più ambito e prestigioso del calcio mondiale per club. Una sfida che vale una stagione, anzi una storia, per entrambe le squadre, che si affrontano per la prima volta in Europa con in palio il sogno di milioni di tifosi.

Manchester City-Inter, le quote dei bookmakers

Secondo i principali siti di scommesse online, il Manchester City è nettamente favorito per la vittoria finale: la quota minima è l’1.40 di Betfair, DaznBet, Novibet, Netbet e Starcasinò Bet, mentre la quota massima è l’1.47 di Goldbet, Better e Sisal. Il pareggio nei 90 minuti regolamentari è quotato tra il 4.60 di Betfair e il 5.00 di bet365. La vittoria dell’Inter nei tempi normali è invece pagata tra il 6.00 di bet365 e il 7.50 di Sportbet eLeoVegas. Insomma, una sfida aperta a ogni scenario, che terrà incollati allo schermo milioni di appassionati.

Oltre alla sfida sul campo tra Manchester City e Inter, c’è anche quella tra i scommettitori che cercano di indovinare il risultato e gli esiti della finale di Champions League. Vediamo quali sono le quote più interessanti proposte dai principali siti di scommesse online, che offrono diverse opzioni per puntare su questa partita da tachicardia.

I gol: aperte le scommesse

Uno degli aspetti più intriganti della finale è quello relativo ai gol: assisteremo a una partita ricca di emozioni e reti o a una sfida più equilibrata? I bookmakers sembrano propendere per la prima ipotesi e favoriscono l’Over 2.5, ovvero la possibilità che ci siano più di due gol nel match. La quota minima per questo esito è l’1.63 di Planetwin365, mentre la massima è l’1.73 di bet365. Chi invece crede in una partita più cauta e con meno gol può optare per l’Under 2.5, che non scende mai sotto quota 2.00 e raggiunge il suo picco su Sisal a 2.20.

Altro mercato interessante è quello relativo al Goal/No Goal, ovvero la possibilità che entrambe le squadre segnino o meno. Qui i bookmakers sono più divisi: Snai e Betfair danno per più probabile il Goal (rispettivamente 1.83 e 1.87) e quotano il No Goal 1.90, mentre Starcasinò Bet dà la preferenza al No Goal a 1.78, con il Goal a 1.88. La quota più alta per il Goal, tuttavia, la offre bet365: 1.95, mentre il No Goal viene quotato 1.80.

Manchester City la favorita, ma l’Inter non si arrende

La squadra di Simone Inzaghi ha poi superato il girone di Champions League con una sola sconfitta (contro il Real Madrid) e ha eliminato agli ottavi il Liverpool campione in carica, ai quarti il Bayern Monaco campione d’Europa e in semifinale il Chelsea campione d’Inghilterra. Ora punta a vincere la sua quarta Champions League della storia, dopo quelle del 1964, 1965 e 2010. Per Inzaghi si tratta della prima finale della sua carriera da allenatore, dopo aver vinto due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana con la Lazio. Il tecnico piacentino potrebbe così emulare il suo predecessore Antonio Conte, che ha portato l’Inter allo scudetto e alla finale europea nella stessa stagione. Ce la farà?