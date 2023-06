Manchester City-Inter, dove vedere in tv la finale di Champions League: orario e canali

È arrivato il momento più atteso da tutti gli appassionati di calcio, in particolare dalla tifoseria nerazzurra: la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. La partita che assegnerà il trofeo più ambito del continente si giocherà sabato 10 giugno 2023 alle ore 21:00 allo stadio Atatürk di Istanbul, che quasi 20 anni dopo, torna a rivedere una squadra italiana sfidare una inglese ( sperando però in un esito diverso per l’Italia!). Sarà una sfida tra due squadre che hanno dominato i rispettivi campionati nazionali e che ora si contendono il sogno di alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Il percorso delle due squadre finaliste

Il Manchester City di Guardiola arriva alla finale dopo aver eliminato il Paris Saint-Germain in semifinale, con un doppio successo per 2-1 e 2-0. I citizens hanno dimostrato di essere una macchina da gol, con 25 reti segnate in 12 partite, e una difesa solida, con solo 4 gol subiti. Il City punta a vincere la sua prima Champions League nella sua storia, dopo aver conquistato il quinto titolo di Premier League e la quarta Coppa di Lega consecutiva.

L’Inter di Simone Inzaghi ha raggiunto la finale battendo il Real Madrid in semifinale, con una vittoria per 2-1 a Madrid e un pareggio per 1-1 a Milano. I nerazzurri hanno mostrato carattere e qualità, con 21 gol fatti e 8 subiti in 12 partite. L’Inter cerca di ripetere l’impresa del 2010, quando vinse la sua terza Champions League sotto la guida di José Mourinho, dopo aver festeggiato il suo diciannovesimo scudetto e la sua settima Coppa Italia.

Manchester City- Inter: la finale di Champions League in tv e streaming

La finale di Champions League tra Manchester City e Inter sarà trasmessa sabato 10 giugno alle ore 21.00 in diretta su Canale 5, che ha seguito tutto il percorso dei nerazzurri nella competizione. La partita sarà visibile anche su Sky, che ha i diritti di tutti i match della Champions League, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio. Inoltre, la finale sarà disponibile in streaming su diverse piattaforme: DAZN, Mediaset Infinity, Now TV e Sky Go.

Alcuni canali gratuiti offriranno invece delle trasmissioni dedicate alla finale di Champions League, con il commento dei cronisti in studio. Si tratta di Sportitalia (canale 60) e di 7Gold (canale 25) con la sua Diretta Stadio.

Per chi volesse seguire la finale di Champions League dallo stadio San Siro, ci sarà la possibilità di assistere al match grazie a un maxi schermo da 400 metri quadrati . I biglietti per accedere allo stadio sono in vendita su vivaticket.com a partire da martedì 6 giugno, con prezzi che vanno da 10 a 20 euro.