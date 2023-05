Dove trovare i biglietti per la finale di Champions League 2023 tra Inter e Manchester City? E’ questa la domanda più cercata sul web dai tifosi nerazzurri a caccia di un preziosissimo tagliando per assistere alla match in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Dopo aver superato i rivali di sempre del Milan nel doppio euro derby in semifinale adesso l’Inter è pronta a giocarsi il sogno che vale una stagione contro il City: ecco allora tutte le informazioni aggiornate per acquistare un biglietto per la finalissima di Champions.

Dove comprare e quanto costano i biglietti per Inter Manchester City di Champions League

Saranno 20.000 i biglietti messi a disposizione dei tifosi dell’Inter. Ricordiamo che la capienza dello stadio, l’Olimpico Ataturk, è di 72mila persone: di questi però circa 47.000 tagliandi sono stati venduti dalla UEFA prima delle due semifinali (c’era tempo fino a fine aprile) e i restanti, in misura uguale a quelli dell’Inter, sono destinati ai tifosi del City. Ecco allora le modalità scelte dal club nerazzurro per assegnare i tagliandi a propria disposizione.

Biglietti Inter-Manchester City per la finale di Champions League: prezzo e come acquistarli da oggi 22 maggio 2023

Dalle ore 17.00 di lunedì 22 maggio fino alle ore 08:00 di mercoledì 24 maggio potranno accedere sul sito Inter.it e collegarsi alla pagina dedicata alla richiesta di biglietti per la finale della UEFA Champions League:

circa 37.000 abbonati “privati” alla stagione 22-23, i quali dovranno usare il numero di tessera SiamoNoi sul quale è caricato l’abbonamento;

circa 50.000 soci Inter Club, tesserati alle ultime 3 stagioni consecutive (dal 20-21 al 22-23), i quali dovranno usare il numero di tessera Inter Club della stagione 22-23.

Nella fase di inserimento della richiesta si potrà manifestare interesse per il solo biglietto oppure per una soluzione che preveda anche il volo charter e i transfer per stadio-aeroporto, disponibile in quantità limitata. L’Inter precisa che non vi è alcun vantaggio nel richiedere un codice di accesso ( CLICCA QUI PER RICHIEDERE IL TUO CODICE) in anticipo rispetto alla scadenza: si ha tempo fino alle ore 08:00 di mercoledì 24 maggio 2023.

Cosa succede se la richiesta è maggiore

È presumibile che le richieste, seppur “limitate” ai gruppi di tifosi sopra descritti, risultino superiori alla disponibilità di biglietti. In questo caso, tra le soluzioni che il Club cercherà di adottare, verranno presi in considerazione, nei limiti del possibile, anche gli Abbonati o Soci Inter Club da più stagioni, sempre nell’ottica di premiare la fedeltà. Ad esempio un abbonato da 8 stagioni sarà ragionevolmente privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni. La semplice possibilità di richiedere un codice di accesso non garantisce quindi di poter poi acquistare un biglietto né impegna il Club a farne acquistare uno. Per l’accoglienza ai tifosi nerazzurri diversamente abili, saranno pubblicate le informazioni utili nella consueta pagina dedicata, sul sito Inter.it.

Quanto guadagna chi vince la Champions League? I premi (ilcorrieredellacitta.com)