Champions League, chi va in finale tra Inter e Milan? Chi ha vinto

Tutto è avvenuto in una sola notte. Derby e Champions. Un evento attesissimo, un derby che vale tantissimo, a maggior ragione in prospettiva di Finale. Anche se, a dire il vero, ogni derby di Milano ha sempre la stessa tensione, indipendentemente dal contesto: quella tra Inter e Milan è sempre una sfida avvincente, imprevedibile, seguitissima anche dai tifosi delle altre squadre. Ed ecco che stasera è andato in onda dalle 21.00, in diretta dal Meazza, il grande match che ha visto vincitori proprio gli 11 dell’Inter con goal di Lautaro per l’1 a 0 finale.

Champions in tv, Sky, Canale 5, Tv8 o Amazon? Dove vedere il derby Inter Milan stasera (anche in chiaro)

Chi ha vinto tra Inter e Milan: Inter in finale

Una partita in cui sono volate diverse emozioni, com’era prevedibile. Il match, lo ricordiamo, è valevole per l’entrata in Finale di Champions League che, ora, finalmente, è sempre più vicina. La partita è stata portata a casa dall’Inter senza troppi fronzoli, grazie anche alla preparazione atletica di questi ultimi giorni. Infatti, archiviato il campionato con la prematura vittoria del Napoli, entrambe le squadre hanno potuto dedicarsi completamente all’obiettivo Champions: a passare è stato l’Inter anche in virtù del 2-0 ottenuto all’andata. E il gol di Martinez ha soltanto certificato ufficialmente il passaggio del turno. Adesso la squadra di Inzaghi attenderà una tra City e Real Madrid.

Le formazioni andate in campo questa sera

Ecco quali, invece, sono state le formazioni schierate in campo:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Brozovic, Asllani, Correa, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Florenzi, Pobega, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi.