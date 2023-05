Inter-Milan, semifinale di Champions League: dove vederla in tv e probabili formazioni di martedì 16 maggio 2023

Il match Inter-Milan, valido per il ritorno della semifinale di Champions League si disputerà stasera, lunedì 16 maggio, al Meazza, a partire dalle 21. Il Milan sarà chiamato a ribaltare il risultato di andata che ha visto i neroazzurri aggiudicarsi la partita sul 2-0. Un’impresa impegnativa per i rossoneri che dovranno cercare, almeno di andare ai supplementari per conquistare un posto in finale grazie ai calci di rigore.

Quali saranno le formazioni che scenderanno in campo stasera

Un’impresa non facile per i ragazzi del ct Stefano Pioli che dovranno fare i conti non solo con il vantaggio dell’Inter, ma anche con la determinazione dei calciatori di Mister Inzaghi pronti a volare verso Istanbul. Ma quali saranno le formazioni che scenderanno in campo? E soprattutto: dove sarà possibile vedere la partita?

Simone Inzaghi dovrebbe confermare la formazione che ha portato la squadra al successo nel match di andata, mentre Pioli dovrà fare a meno di Bennacer e valutare se Leao è in condizioni di scendere in campo, perchè la presenza o meno del portoghese determinerà la scelta della formazione. Allo stato attuale, salvo cambiamenti degli ultimi minuti, a scendere in campo dovrebbero essere: per l’INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi; mentre per il MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Dove sarà possibile vedere la partita valida per la semifinale di Champion League

E mentre i Mister delle due compagini definiscono gli ultimi dettagli in vista della partita di stasera, i tifosi sono pronti a seguire la diretta che verrà trasmessa su Sky sport 1 (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 4K (213) riservata ai soli abbonati, ma anche su Canale 5 dove verrà trasmessa in chiaro. In streaming, invece, sarà visibile sull’App di Sky Go e su Now oppure su Mediaset Infinity.