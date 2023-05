Champions in tv, Sky, Canale 5, Tv8 o Amazon? Dove vedere il derby Milan Inter (anche in chiaro), orario partite oggi e domani

Torna lo spettacolo della Champions League con un super derby tutto italiano. Prima però “l’antipasto”, si fa per dire considerando le squadre in campo, tra Real Madrid e Manchester City in campo stasera. Domani poi, mercoledì 10 maggio, tutti gli occhi saranno puntati per l’appunto su Milan e Inter in una sfida da dentro o fuori davvero incredibile. Ma dove seguire le due semifinali di Champions in tv? Tante le novità per questa fase finale del torneo che potremmo definire quasi come una rivoluzione. Vediamo pertanto il riepilogo completo delle partite di oggi e domani con la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Partite di Champions oggi 9 maggio 2023, dove vedere Real Madrid Manchester City in tv e in streaming

La prima partita in programma è quella tra Real Madrid e Manchester City, re-match della sfida dello scorso anno. In quel caso a spuntarla furono gli spagnoli e quest’anno lo spettacolo si riproporrà: per quanto riguarda l’orario il fischio d’inizio, come sempre, è fissato per le ore 21.00. La partita sarà visibile su Mediaset Infinity, e dunque sulla relativa piattaforma streaming, ma non su Canale 5. Diretta assicurata ad ogni modo anche da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Quando si gioca il ritorno, dove vedere la partita in tv

Tra sette giorni si giocherà il ritorno della partita. Manchester City Real Madrid è in programma mercoledì 17 maggio 2023 sempre alle ore 21.00. La copertura televisiva dell’incontro non è ancora stata resa nota. Ulteriori dettagli saranno diffusi nei prossimi giorni.

Milan Inter Champions League, dove vedere il derby in tv e in streaming (anche in chiaro)

La seconda sfida delle semifinali di Champions è in programma domani e non sarà una partita come le altre. In campo vedremo infatti, proprio come accaduto vent’anni fa, Milan e Inter. Un match importantissimo per entrambe che oltre alla storica rivalità aggiunge il prestigioso premio di giocarsi la finale di questa edizione di Champions. Ad ogni modo dove sarà visibile la partita? La diretta in chiaro ci sarà ma non su Canale 5 bensì su Tv8. La partita sarà visibile inoltre su Mediaset Infinity+.

Quando si gioca il ritorno, dove vedere la partita in tv

Per il ritorno, e dunque per conoscere chi sarà riuscito ad andare in finale, bisognerà pazientare pochi giorni. Martedì prossimo, 16 maggio 2023, si disputerà il derby di ritorno. Anche in questo caso la copertura televisiva della partita non è stata delineata. Maggiori dettagli nei prossimi giorni.

Ultimo derby Milan Inter Champions League

Nella storia dei due club milanesi c’è un unico precedente in Champions per quanto riguarda l’incrocio in semifinale, un’analoga partita andata in scena nella stagione 2002-03. A spuntarla in quel caso fu il Milan al termine di un doppio pareggio (0-0 e 1-1) con i rossoneri avanti in virtù della regola dei gol fuori casa (oggi abolita).

Orario partite Champions oggi e domani, dove vederle in tv e in streaming: programmazione completa, Sky, Amazon, Tv8 o Canale 5?

Vediamo ora il riepilogo completo di questo turno di Champions League valido per le semifinali 2023. Accanto ad ogni partita è riportata l’emittente (o le emittenti) che trasmetteranno la partita. I risultati verranno aggiornati non appena disponibili.

Semifinali Champions (andata), partite martedì 9 maggio e Mercoledì 10 maggio

Real Madrid Manchester City, martedì 9, ore 21.00 (Mediaset Infinity+, Sky)

Milan Inter, mercoledì 10, ore 21.00 (Mediaset Infinity+, Tv8)

Semifinali Champions (ritorno), partite martedì 16 maggio e Mercoledì 17 maggio