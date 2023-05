Biglietti Finale Champions League 2023 a Istanbul: quando escono e costo biglietti

Quando escono e quanto costano i biglietti della finale di Champions League che quest’anno si disputerà a Istanbul? Il match – al quale prenderà parte, dopo diversi anni anche una squadra italiana – è previsto per il prossimo 10 giugno. Infatti, in una delle due semifinali si affronteranno l’Inter e il Milan mentre nell’altra semifinale a fronteggiarsi saranno invece il Real Madrid e il Manchester City. Insomma, una finale davvero molto attesa e la “caccia al biglietto” non si fa attendere.

I biglietti per la finale di Champions League 2023

Dopo la pausa per via dell’emergenza sanitaria – rimandato, infatti, l’evento che nel 2020 si sarebbe dovuto tenere in Turchia – la finale di Champions League 2023 si terrà presso l’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul il prossimo 10 giugno. Complessivamente, la capienza dello stadio è di 72.000 spettatori e lo scorso 28 aprile l’Uefa ha dichiarato conclusa la prima fase della vendita dei biglietti, con un totale di 24.800 tagliandi che già sono stati venduti. Dunque, restano a disposizione 47.200 biglietti così suddivisi: 20.000 per ciascuna squadra finalista mentre i restanti 7.200 saranno “destinati alla struttura organizzativa locale, alla Uefa, alle federazioni nazionali affiliate alla Uefa, ai partner commerciali e alle emittenti televisive”.

Ora, è bene tener presente che i 20.000 biglietti spettanti a ciascuna squadra saranno gestiti direttamente dai club. Quindi, in caso di accesso alla finale, Inter e Milan organizzeranno in autonomia la modalità di vendita dei tagliandi per l’accesso all’atteso match. Alcuni dei biglietti, inoltre, sono in vendita tramite il sito Uefa.com, dove sono presenti anche dei pacchetti ospitalità che oltre al ticket comprendono catering e drink di benvenuto.

I prezzi

Ma qual è il costo dei biglietti per la finale di Champions League 2023? Di seguito i prezzi per ogni categoria:

Categoria 4: €70

Categoria 3: €180

Categoria 2: €490

Categoria 1: €690

Ricordiamo infine che i biglietti per gli spettatori con disabilità costano 70 euro e danno diritto ad un tagliando per l’accompagnatore.