Lutto a Ciampino: morto il famoso parrucchiere Alvaro De Angelis

Sono ancora increduli e sotto choc i residenti di Ciampino, alle porte di Roma. Ieri sera, improvvisamente, dopo il turno di lavoro, l’ennesimo di una vita dedicata alla sua più grande passione, il noto e storico parrucchiere Alvaro De Angelis è morto. Stroncato da un malore, lui che aveva da poco compiuto 78 anni. Aveva chiuso il negozio, stava tornando a casa, doveva essere un sabato come tanti, quando si è sentito male e si è accasciato a terra: inutili tutti i tentativi di soccorrerlo, non c’è stato nulla da fare.

Chi era Alvaro De Angelis

Alvaro era un punto di riferimento di Ciampino, uno storico parrucchiere. Era molto giovane, infatti, quando ha fondato il suo centro Alvaro Beauty Center. Un mentore per molti, un insegnante, una famiglia per chi ci lavorava e per chi si faceva coccolare da lui. Tra una piega, una messa in posa del colore e uno shampoo.

I messaggi di vicinanza

Sono tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio, molti i cittadini e i clienti ancora increduli. Ed è un ricordo commosso quello di Eleonora, una sua dipendente: “Poco più che ventenne ho messo piede nel tuo salone, mi hai accolto sin da subito e inesperta ho iniziato a fare i primi passi, a osservare, ad accettare i tuoi consigli. Rimanevo a bocca aperta nel vedere il tuo modo umile, professionale e volenteroso. Sono passati 9 anni e ti dico Grazie di aver creduto in mente. Oggi io e le mie colleghe abbiamo perso una persona che è come se fosse famiglia. Ti voglio bene e te ne abbiamo voluto tutti”. E di messaggi così se ne leggono a bizzeffe sui social, con una certezza: tutti ricordano Alvaro come una persona gentile, professionale. Un grande maestro e uomo, che mancherà a molti.