Acilia: aspetta il bus, ha un malore e muore

Un tam tam sui social, molti che si domandavano cosa fosse successo, il perché di quella pattuglia dei Carabinieri e dell’ambulanza. Poi, la tragica scoperta: ieri, nella tarda serata, ad Acilia, un uomo di 68 anni è stato trovato morto nei pressi della fermata dell’autobus, all’incrocio tra via Saponara e via di Macchia Saponara.

Il malore e poi il tragico epilogo

L’uomo, un cittadino romeno classe 1954, si trovava alla fermata dell’autobus quando, molto probabilmente, ha avuto un malore e si è accasciato a terra. Inutili i tentativi di soccorrerlo, l’uomo è stato trovato senza vita da un passante che, per primo, ha segnalato la presenza di quel corpo alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che purtroppo non ha potuto fare molto, se non constatare il decesso. L’ipotesi più plausibile resta quella del malore, sul corpo della vittima nessun segno di violenza.

Altri episodi analoghi, ieri anche a Pomezia

Episodi analoghi, morti sopraggiunte dopo malori se ne sono contate diverse negli ultimi giorni. A Roma, in ordine di tempo, ieri mattina un uomo di 69 anni, poco dopo le 7, si è accasciato mentre passeggiava in strada, mentre nella stessa giornata a Pomezia, sul litorale romano, nel pomeriggio un uomo di 40 anni ha perso la vita nello stesso e triste modo. L’uomo è morto mentre si trovava in strada, poco prima delle ore 15:00 in via della Stazione, a Santa Palomba, nei pressi dell’omonima stazione. La vittima è un operaio di Pomezia che aveva terminato il turno di lavoro in un’azienda della zona e stava tornando a casa a bordo della sua auto quando, improvvisamente, si è accasciato al volante.