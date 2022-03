‘Malamovida’ a Roma: nei guai due minorenni

Controlli Roma: prosegue l’attività messa in atto dai carabinieri. L’obiettivo è il contrasto delle attività strettamente legate al fenomeno della “malamovida”. Particolare attenzione è stata data, da parte delle autorità, alle zone del centro della capitale: sono intervenuti perciò i Carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante, con l’ausilio di militari delle Compagnie Roma Centro, Roma Casilina e Roma Montesacro.

Controlli a Roma centro: il bilancio

I controlli a tappeto a San Lorenzo hanno portato alla denuncia a piede libero di 3 persone: in due casi si tratta di minorenni. Un ragazzo di 14 anni è stato colto in flagrante mentre imbrattava i muri di una scuola di via dei Marsi con delle bombolette di vernice spray che sono state sequestrate. E’ stata poi la volta di una ragazza 17enne: la giovane è stata fermata per un controllo dai militari e ha consegnato, di sua spontanea volontà, circa 5 grammi di hashish. Infine, nell’ultimo caso si tratta di un 25enne della provincia di Udine che si è rifiutato di fornire le proprie generalità. I due minori sono stati affidati ai rispettivi genitori.

