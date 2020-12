Maltempo a Roma, allagamenti e alberi caduti: protezione civile al lavoro (FOTO)

La violenta ondata di maltempo sta continuando ad abbattersi su Roma e su tutto il Lazio. Dalla tarda serata di ieri e per le successive 24-36 ore sono previsti ancora forti temporali, raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte. Da questa notte la protezione civile è al lavoro, senza sosta, per ripristinare la sicurezza e la viabilità di strade e sottopassi allagati.

Colpito il sottopassaggio pedonale dell’Acqua Acetosa che si è completamente allagato. Tanti interventi nel III Municipio, in particolare in via della Cecchina e via dei Prati Fiscali. Tanti gli alberi caduti nella Capitale e molti gli allagamenti. L’allerta meteo arancione continuerà fino a stanotte.

(Foto Reporter Montesacro)