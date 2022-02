Manifestazioni No Vax a Roma, denunciati Nicola Franzoni e il generale Pappalardo

Roma. Saranno denunciati, senza mezzi termini, gli organizzatori del raduno No-Vax nella Capitale. L’ordinanza emanata nelle settimane scorse era chiara ed esplicita, nessuno inoltre aveva preavvisato per la manifestazione. Tra coloro che vi avrebbero preso parte, c’è anche il generale Pappalardo. Gli inquirenti al momento sono in fase di valutazione per le posizioni dei diversi partecipanti, i quali sono stati tutti identificati. Centrato dalla denuncia sarà anche Nicola Franzoni, precisamente per istigazione a delinquere.

Il flop delle manifestazioni No-Vax e le denunce

Di fatto, il leader No-Vax aveva dichiarato più volte, sui canali Telegram, la sua intenzione di organizzare un campo ai Pratoni del Vivaro. Nonostante il no deciso da parte del prefetto e del questore, nei giorni scorsi ha comunque incitato i suoi a forzare volutamente i controlli di polizia. Infatti, il gruppetto dei manifestanti, scarsi duecento, ha deciso comunque di radunarsi nella mattinata di fronte all’Altare della Patria a piazza Venezia e non al Circo Massimo.