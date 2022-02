No Green Pass e No vax in protesta a Roma lunedì 14 febbraio 2022: su Telegram il programma della manifestazione

No Green Pass e no Vax a Roma lunedì 14 febbraio. L’ennesimo coro di protesta contro l’obbligo vaccinale è previsto a Roma nel giorno di San Valentino. Il dissenso corre veloce nelle chat di Telegram, dove si fa largo l’idea di una protesta eclatante. Infatti, dopo mesi in cui il dissenso è stato piuttosto altalenante, l’idea che sembra farsi largo nel corso di queste ore è quella di una manifestazione più corposa.

Alcuni ‘assaggi’ della protesta prevista per il prossimo lunedì si sono visti nel corso di questi giorni, al suono di incauti assembramenti lungo le strade. Il filo che unisce questi cori di protesta prende ad esempio quanto sta accedendo in Canada, dove la mobilitazione ha visto i camionisti bloccare la capitale. La voglia di mettere in atto analoghi comportamenti è forte ma bisognerà vedere se le capacità di attuare un simile provvedimento lo saranno altrettanto; sia per quanto riguarda i numeri, sia per quanto riguarda le capacità dei gruppi di protesta.

Attualmente, l’unica manifestazione autorizzata è quella prevista per martedì 15 febbraio al Circo Massimo intorno alle 17 e alla quale sono attese diverse centinaia di persone. Tuttavia, il Nucleo informativo dei Carabinieri e la Digos contonuano a monitorare la situazione così da evitare di farsi prendere di sorpresa da eventuali blocchi.