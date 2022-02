Marcia su Roma dei No Vax, oggi 14 febbraio 2022 atteso il sit-in: su Telegram le regole per evitare i controlli

Marcia su Roma No-Vax. C’è grande stato di allerta nella Capitale, perché per oggi 14 febbraio sarebbe prevista la famigerata marcia su Roma dei No Vax, protestare contro l’obbligo vaccinale e l’impiego del Green Pass. In realtà, già ieri era previsto un meeting che avrebbe consentito ai manifestanti di raccogliersi alle porte di Roma prima di poter entrare direttamente nella città di Roma. E non un punto qualsiasi della città, il loro obiettivo sarebbe quello di marciare verso Circo Massimo, per l’ennesimo sit-in a stampo No-Vax.

Attesa la marcia dei No-Vax per oggi

Proprio qualche giorno fa, inoltre, il prefetto Piantedosi aveva firmato una ordinanza che aveva tagliato definitivamente le gambe ai manifestanti. Infatti, l’ordinanza vieta, dal 9 al 14 febbraio, in tutto il territorio della città metropolitana di Roma capitale lo svolgimento di qualsiasi manifestazione. L’ordinanza vale oggi più che mai, le strade sono controllate continuamente affinché nessuna marcia, corteo di protesta o assembramento dalle potenzialità violente possa realizzarsi. Proprio in queste ore poliziotti e carabinieri a cavallo controllano la via dei Laghi, i pratoni del Vivaro e, in particolare modo, i caselli autostradali sono tenuti sotto stretta osservazione poiché si temono affluenze da tutta Italia.

I consigli per sfuggire ai controlli

Intanto su Telegram i guru del movimento No-Vax continuano a dispensare consigli per le loro operazioni in incognito. In particolare, di recente si sono preoccupati di far circolare un vademecum con tutte le tattiche e le strategie necessarie per poter sfuggire ai controlli prima di assembrarsi per le manifestazioni. Ecco quali sono le principali:

Non bisogna nominarsi e identificarsi come dei No vax

Tenere basso profilo fino al raggiungimento della posizione finale per le proteste

Per comunicare in tempo reale usare sempre un’applicazione denominata Zello

Assicurarsi che il metto su cui si viaggia sia in perfette condizioni per evitare controlli

Evitare le autostrade

Non creare gruppi in prossimità di stazioni o luoghi pubblici

Evitare di sponsorizzare la protesta sui social

Evitare provocazioni agli operatori dei media