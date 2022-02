Mascherine al chiuso fino a quando? La nuova ordinanza del ministro Speranza: la data

Mascherine. I primi segnali della ripresa e del cambiamento sono già arrivati da parte del Governo: il rallentamento della curva pandemica e l’ottimismo dilagante generato dall’effetto dei vaccini sulla popolazione fanno ben sperare per il futuro. Di conseguenza, anche le restrizioni cominciano finalmente ad attenuarsi. Prime fra tutte, saranno le mascherine a scomparire dalla circolazione, a cominciare dal loro utilizzo all’aperto.

Mascherine all’aperto: quando toglierle?

Le mascherine all’aperto non saranno più obbligatorie a partire dall’11 febbraio. Mentre, per il momento, rimangono obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo. Quesa data è importante, perché rappresenta il limite dello stato di emergenza, dopo la quale probabilmente non verrà più prorogato. Certamente, prima di tale data si valuterà se eventualmente le mascherine potranno essere tolte anche nei luoghi al chiuso, e in quali luoghi specifici continuare a tenerle. Tutto ciò è previsto dalla nuova ordinanza emanata dal Ministro della Salute Roberto Speranza.